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अखिलेश यादव को गाली देने के लिए रखे गए हैं मंत्री...सपा नेता राजपाल कश्यप बोले- भाजपा सरकार में PDA पर हो रहा अत्याचार

राजपाल कश्यप ने कहा, सरकार में मंत्रियों की हैसियत संतरियों के बराबर भी नहीं है. 2027 में जनता सरकार को जवाब देगी.

सपा नेता राजपाल कश्यप ने सरकार पर साधा निशाना.
सपा नेता राजपाल कश्यप ने सरकार पर साधा निशाना. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 28, 2026 at 5:10 PM IST

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मुजफ्फरनगर : समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप सोमवार को मुजफ्फरनगर पहुंचे. उन्होंने प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में PDA वर्ग के लोगों पर अत्याचार हो रहा है. सरकार के कई मंत्रियों को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को गालियां देने के लिए रखा गया है. राजपाल कश्यप ने कहा कि जनता 2027 में वोट रूपी बुलडोजर से इनको नेस्तनाबूद कर देगी. इस सरकार में मंत्रियों की हैसियत संतरियों के बराबर भी नहीं है.

पार्टी कार्यालय पर प्रेसवार्ता में राजपाल कश्यप ने उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक समेत सरकार के अन्य मंत्रियों पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ मंत्री सुबह से शाम तक अखिलेश यादव को गाली देने में लगे रहते हैं. उन्होंने ओमप्रकाश राजभर और डॉ. संजय निषाद का नाम लेते हुए कहा कि अगर वे अपने समाज के मंत्री हैं तो उन्हें अपने समाज के लोगों के हित और सम्मान की भी चिंता करनी चाहिए.

राजपाल कश्यप ने कहा, मंत्रियों की हैसियत संतरियों के बराबर भी नहीं है. (Video Credit; ETV Bharat)

उन्होंने हरदोई में मौर्य समाज की युवती की हत्या का मामला उठाते हुए सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए. उन्होंने आरोप लगाया कि घटनास्थल से करीब दो किलोमीटर की दूरी पर कार्यक्रम होने के बावजूद संबंधित मंत्री पीड़ित परिवार के पास नहीं पहुंचे, जबकि अखिलेश यादव ने परिवार की मदद की. उन्होंने डॉ. संजय निषाद से जुड़े एक मामले का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि उनके कार्यकर्ता के साथ मारपीट हुई, अस्पताल में इलाज नहीं मिला और मौत के बाद पोस्टमार्टम तक के लिए परिजनों को परेशान होना पड़ा.

राजपाल कश्यप ने दावा किया कि उनके धरने पर बैठने के बाद पोस्टमॉर्टम की कार्रवाई हुई और तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई इसलिए नहीं हुई क्योंकि उन्हें सत्ता का संरक्षण प्राप्त था. राजपाल कश्यप ने सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए एक्सप्रेस-वे और सरकारी संपत्तियों के मुद्दे को भी उठाया.

उन्होंने कहा कि सरकार एक तरफ विकास के दावे करती है, वहीं दूसरी ओर सरकारी संपत्तियों को बेचने के आरोप लग रहे हैं. गंगा एक्सप्रेस-वे को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के मंत्री बौखलाए हुए हैं और जनता को उनसे सावधान रहना चाहिए. राजपाल कश्यप ने दावा किया कि 2027 में जनता अपने वोट की ताकत से सरकार को जवाब देगी. उन्होंने कहा कि चुनाव में जनता का फैसला सरकार के लिए बड़ा संदेश होगा.

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