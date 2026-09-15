प्रयागराज में सपा नेता पवन यादव की हत्या, बाइक से आए बदमाशों ने पीठ में सटाकर मारी गोली
बदमाश वारदात को अंजाम देने के बाद असलहा लहराते हुए फरार हो गए. पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 15, 2026 at 10:20 PM IST
प्रयागराज : हंडिया थाना क्षेत्र में समाजवादी पार्टी से जुड़े नेता पवन यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई. मंगलवार शाम कस्बे में हुई इस सनसनीखेज वारदात से पूरे इलाके में दहशत और राजनीतिक तनाव फैल गया है. गोली पवन की पीठ में लगी. गंभीर हालत में उन्हें एसआरएन अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. वारदात के बाद बदमाश बाइक से फरार हो गए.
मृतक पवन यादव (50) समाजवादी पार्टी के जिला सचिव के पद पर थे. वह पूर्व ग्राम प्रधान भी रह चुके हैं. फिलहाल गोली मारने की वजह और हमलावरों के बारे में विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है. घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस की सक्रियता बढ़ा दी गई है.
बताया जा रहा है कि मंगलवार शाम पवन यादव हंडिया कस्बे में अपनी कार के पास खड़े होकर परिचितों से बातचीत कर रहे थे. इसी दौरान एक ही बाइक पर सवार होकर आए तीन नकाबपोश बदमाशों ने उन पर फायरिंग कर दी. हमलावरों ने बेहद करीब पहुंचकर पवन यादव की पीठ में सटाकर गोली दाग दी और असलहा लहराते हुए मौके से फरार हो गए.
गोली की आवाज से मौके पर अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोग और परिजन गंभीर रूप से घायल पवन यादव को तुरंत अस्पताल लेकर भागे, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया.
मृतक पवन यादव मुंगराव गांव के पूर्व प्रधान थे और वर्तमान में समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव के पद पर सक्रिय थे. उनकी पत्नी नीतू यादव भी प्रधान संघ की पूर्व जिलाध्यक्ष रह चुकी हैं. स्थानीय राजनीति में परिवार का खासा प्रभाव होने के कारण इस हत्या से समर्थकों में भारी आक्रोश है.
वारदात की जानकारी मिलते ही हंडिया पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. हमलावरों की शिनाख्त और उनकी धरपकड़ के लिए कस्बे के मुख्य चौराहों और दुकानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. इलाके में एहतियातन अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.
डीसीपी गंगापार कुलदीप सिंह गुनावत ने बताया, आज शाम करीब 5:30 बजे थाना हंडिया के कस्बा हंडिया में पिलर नंबर 52 के पास पुलिस को सूचना मिली कि बाइक सवार तीन अज्ञात व्यक्तियों द्वारा एक व्यक्ति को गोली मार दी गई है. परिजन और साथी उन्हें तत्काल अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.
घटना के कारणों की पड़ताल की जा रही है. मौके से कुछ सीसीटीवी फुटेज हासिल किए गए हैं और साक्ष्य जुटाने के लिए पुलिस टीमों का गठन किया गया है. परिजनों की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. मौके पर शांति व्यवस्था कायम है और जल्द ही घटना का अनावरण कर विधिक कार्रवाई पूरी की जाएगी.
यह भी पढ़ें : मेरठ में होमगार्ड भर्ती दौड़ में हादसा, एक अभ्यर्थी की मौत, 9 की हालत गंभीर, स्टेडियम में मची अफरा-तफरी