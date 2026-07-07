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गंदे नाले में घुसकर बैठ गए सपा नेता, चंदौली के मढ़िया गांव में अनोखा 'नाला सत्याग्रह'

गंदे नाले में घुसकर बैठ गए सपा नेता, चंदौली के मढ़िया गांव में अनोखा 'नाला सत्याग्रह' ( Photo Credit; ETV Bharat )

चंदौली: नियामताबाद विकास खंड के मढ़िया गांव में अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला, वहां नाला सफाई की मांग को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता पंकज यादव सीधे गंदे नाले में उतर गए. सपा नेता को ऐसा करता देख मौके पर राहगीरों की रफ्तार थम गई और देखते ही देखते ग्रामीणों का भारी हुजूम जुट गया, जिससे वहां हंगामे की स्थिति बन गई. काफी मान-मनौव्वल और कड़ी मशक्कत के बाद सपा नेता को नाले से बाहर निकाला गया. गंदे नाले में घुसकर बैठ गए सपा नेता, चंदौली के मढ़िया गांव में अनोखा 'नाला सत्याग्रह' (Video Credit; ETV Bharat) विरोध-प्रदर्शन के दौरान सपा नेता पंकज यादव ने कहा कि गांव के लोग लंबे समय से गंदगी और जलभराव की गंभीर समस्या झेल रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे. कई बार शिकायत के बावजूद नाले की नियमित सफाई नहीं कराई गई.