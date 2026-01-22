ETV Bharat / state

अमरोहा में सपा नेता का नामांकन रद्द, तहसीलदार और प्रत्याशी के बीच तीखी नोंकझोंक

सपा उम्मीदवार ने जबरन पर्चा खारिज करने का प्रशासन पर लगाया आरोप

तहसीलदार और प्रत्याशी के बीच तीखी नोंकझोंक (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 22, 2026 at 1:18 PM IST

अमरोहा: हसनपुर में उत्तर प्रदेश सहकारी शाखा प्रतिनिधि चुनाव में समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव एवं प्रत्याशी चंद्रपाल सिंह सैनी का बुधवार को नामांकन रद्द कर दिया गया. इस घटना के बाद ब्लॉक सभागार में सपा नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच जमकर हंगामा हुआ. मौके पर पहुंचे सीओ ने मामले को खत्म कराया.

निर्वाचन अधिकारी एवं तहसीलदार परमानंद श्रीवास्तव ने जैसे ही चंद्रपाल सिंह सैनी का पर्चा खारिज होने की घोषणा की. समाजवादी पार्टी के नेता चंद्रपाल सिंह सैनी भड़क गए और तहसीलदार को खरी खोटी सुनाने लगे. सपा नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रशासन भाजपा सरकार के दबाव में काम कर रही है. सैनी ने यह भी दावा किया कि उनके अनुमोदक का क्रमांक वोटर लिस्ट में जानबूझकर बदला गया है, ताकि उनका नामांकन निरस्त किया जा सके.

इस संवंध में पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए, तहसीलदार परमानंद श्रीवास्तव ने बताया कि सपा नेता के पर्चे में अनुमोदक और प्रस्तावक का सीरियल नंबर गलत लिखा था. जिसके आधार पर उनका नामांकन रद्द किया गया है, इससे गुस्सा होकर वह बेबुनयाद आरोप लगा रहे हैं. जिसका कोई मतलब नही है. चंद्रपाल सिंह सैनी की तहसीलदार के अलावा पंकज कुमार त्यागी से भी नोकझोंक हुई. हंगामे की आशंका को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया. एसडीएम हिमांशु उपाध्याय ने हस्तक्षेप कर स्थिति को शांत करने का प्रयास किया लेकिन तनाव काफी देर तक बना रहा.

संपादक की पसंद

