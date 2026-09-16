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सपा नेता पवन यादव की हत्या मामले में एक्शन; प्रयागराज में आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़, चार गिरफ्तार

सपा नेता पवन यादव की हत्या मामले में एक्शन ( Photo credit: ETV Bharat )

प्रयागराज : हंडिया थाना क्षेत्र में समाजवादी पार्टी से जुड़े नेता पवन यादव की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. बुधवार को हत्याकांड के आरोपियों से पुलिस मुठभेड़ हो गई. पुलिस की ओर से जवाबी कार्रवाई में दो आरोपियों के पैर में गोली लगी है. पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. दो घायल आरोपियों का इलाज अस्पताल में जारी है.

सपा नेता पवन यादव हत्या के मामले में बुधवार को पुलिस की दो आरोपियों से मुठभेड़ हुई है. पुलिस के मुताबिक, मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम औरा नहर पुलिया के पास मौजूद थी. डीसीपी कुलदीप गुणावत ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat) इसी दौरान आरोपियों के पहुंचने पर पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया. आरोपियों ने पुलिस टीम पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें दोनों आरोपियों के पैरों में गोली लगी है. डीसीपी कुलदीप गुणावत के मुताबिक, मुठभेड़ के दौरान हिस्ट्रीशीटर लल्ला यादव और निहाल के पैर में गोली लगी है. पुलिस ने प्रधान पति विनोद यादव और बृजेश यादव को भी गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, जितेंद्र यादव उर्फ लल्ला हंडिया थाना क्षेत्र के मुगरांव का ही रहने वाला है. उसके खिलाफ जिले के कई थानों में हत्या, हत्या के प्रयास, लूट सहित कई संगीन धाराओं में दर्जनभर से अधिक मुकदमे दर्ज हैं.