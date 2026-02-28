ETV Bharat / state

भदरसा गैंगरेप केस: सपा नेता मोईद खान बरी, घर पहुंचते ही लोगों का तांता लगा

अयोध्या. भदरसा रेप कांड के आरोपी मोईद खान 19 महीने के बाद दोष मुक्त होकर जेल से बाहर आ गया. जेल से निकलने के बाद घर पहुंचते ही आसपास के लोग मोईद खान से मिलने पहुंचे. इस दौरान मोईद खान ने कहा कि मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था. बीकापुर के विधायक ने हमारे खिलाफ सही रिपोर्ट नहीं दिया था, जिसके कारण यह कार्रवाई हुई.

बता दें कि मोईद खान पर 12 वर्षीय पीड़ित किशोरी से गैंगेरेप का आरोप था. मदरसा बाजार में रहने वाली युवती चार बहनों में सबसे छोटी है, भाई महज 6 वर्ष का है तो पिता की मृत्यु दो वर्ष पहले ही हो चुकी है. घर का गुजारा उसकी मां और बहनों के द्वारा मजदूरी से मिले वाली पैसे से हुती है.

आरोप था, पीड़ित किशोरी भी ढाई माह पूर्व मजदूरी पर दूसरे के खेत में धान लगा कर लौट रही थी. इस दौरान बेकरी में काम करने वाला राजू उसके पास आया और कहा चलो तुम्हे बेकरी मालिक मोईद खान बुला रहे है. जब वह बेकरी पहुंची तो मोईद खान ने उसके साथ बलात्कार किया. जब मोईद खान बलात्कार कर रहा था तो उसकी मोबाइल से राजू वीडियो बना रहा था. उसके बाद राजू ने भी बलात्कार किया और वीडियो दिखाते हुए किसी से कुछ कहने पर जान से मारने की धमकी दी थी. इसके बाद इस मामले पर कोर्ट के निर्देश पर डीएनए टेस्ट भी कराया गया, लेकिन मोईद खान निर्देश पाए गए थे.

