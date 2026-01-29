ETV Bharat / state

अयोध्या गैंगरेप केस में सपा नेता मोईद खान बाइज्जत बरी, नौकर राजू को 20 साल की सजा

पॉस्को प्रथम कोर्ट ने सुनाया फैसला. ( Photo Credit; Ayodhya Police )