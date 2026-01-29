अयोध्या गैंगरेप केस में सपा नेता मोईद खान बाइज्जत बरी, नौकर राजू को 20 साल की सजा
पीड़िता की मां ने 29 जुलाई 2024 को सपा नेता मोईद खान और राजू खान के खिलाफ घटना के ढाई माह बाद FIR कराई थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 29, 2026 at 9:02 PM IST
अयोध्या : पूराकलंदर थाना क्षेत्र के बहुचर्चित 12 वर्षीय किशोरी से गैंगरेप मामले में कोर्ट ने मुख्य आरोपी सपा नेता मोइद खान को दोष मुक्त कर बाइज्जत बरी कर दिया है. जबकि दूसरे आरोपी नौकर राजू खान को दोषी पाते हुए पॉस्को प्रथम कोर्ट ने 20 साल की सजा और 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है. जमाने की पूरी रकम पीड़िता को दी जाएगी.
सुनवाई के दौरान कोर्ट में डीएनए सहित अन्य सबूते पेश किए गए. मोईद खान और उसके नौकर राजू खान दोनों का डीएनए टेस्ट कराया गया था. कोर्ट में पेश रिपोर्ट के अनुसार, मोईद खान का डीएनए टेस्ट नेगेटिव आया, जबकि राजू खान का डीएनए टेस्ट पॉजिटिव पाया गया. इसी आधार पर अदालत ने राजू खान को दोषी मानते हुए सजा सुनाई, जबकि मोईद खान को बरी कर दिया.
आरोपियों के वकील सईद खान, अवधेश यादव तथा कृपाल चंद्र खरे ने बताया, पूरा कलंदर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 12 वर्षीय किशोरी के साथ गैंगरेप हुआ था. पीड़िता की मां ने 29 जुलाई 2024 को सपा नेता मोईद खान और राजू खान के खिलाफ घटना के ढाई माह बाद रिपोर्ट दर्ज कराई थी. बताया था कि उसकी बेटी खेत में काम कर रही थी. राजू उसे पकड़ कर बेकरी में ले गया और वहां मोईद खान ने उसके साथ दुष्कर्म किया.
रिपोर्ट दर्ज होने के बाद विवेचक ने मामले में दोनों के खिलाफ दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं में आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किया. अभियोजन पक्ष से तथ्य के गवाह के रूप में पीड़िता, उसकी मां तथा औपचारिक साक्षी के रूप में पहले विवेचक रतन कुमार शर्मा, दूसरे देवेंद्र सिंह, पीड़िता का मेडिकल परीक्षण करने वाले गवाह के रूप में डॉक्टर और उसकी आयु निर्धारण के संबंध में हुए आशिफिकेशन टेस्ट के गवाह के डॉक्टर समेत कुल 14 गवाहों को अभियोजन कथानक साबित करने के लिए पेश किया गया था.
गुरुवार को राजू खान को मंडल कारागार से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में लाकर अदालत के समक्ष पेश किया गया. अभियुक्त के वकील ने मामले में सजा के बिंदु पर कोर्ट से गुजारिश की की राजू खान अभी 21 वर्ष का है, वह अत्यंत गरीब है उसे कम से कम सजा दी जाए. इसके विपरीत अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक विनोद उपाध्याय और वीरेंद्र कुमार मौर्य ने आरोपी के कृत्य को गंभीर और समाज के खिलाफ अपराध बताते हुए अत्यधिक सजा देने की अपील की. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई. इसके बाद सजा भुगतने का वारंट बनाकर उसे वापस जेल भेज दिया गया.
