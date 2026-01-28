ETV Bharat / state

अयोध्या गैंगरेप केस में सपा नेता मोईद खान बरी; राजू खान दोषी करार, कल सजा का ऐलान

अयोध्या : पूराकलंदर थाना क्षेत्र में किशोरी से गैंगरेप के मामले में कोर्ट ने मुख्य आरोपी सपा नेता मोईद खान को दोष मुक्त करार दिया है. हालांकि दूसरे आरोपी राजू खान को दोषी पाया है. कोर्ट ने आरोपी राजू खान को जेल भेज दिया है. सजा को लेकर अगली सुनवाई 29 जनवरी को होगी. यह आदेश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट निरुपमा विक्रम की अदालत में हुआ.





29 जुलाई 2024 को दर्ज कराई थी शिकायत : अधिवक्ता सईद खान ने बताया कि पूरा कलंदर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली किशोरी (12) के साथ कथित तौर पर गैंगरेप हुआ था. किशोरी के परिजनों ने 29 जुलाई 2024 को मोईद खान और राजू खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. परिजनों का आरोप था कि उसकी पुत्री खेत में काम कर रही थी. राजू उसे पकड़ कर बेकरी में ले गया और वहां मोईद खान ने उसके साथ दुष्कर्म किया.

अधिवक्ता ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज होने के बाद विवेचक ने मामले में दोनों के खिलाफ दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं में आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किया. इसके बाद अभियोजन पक्ष से तथ्य के गवाह के रूप में पीड़िता, उसकी मां तथा औपचारिक साक्षी के रूप में पहले विवेचक, पीड़िता का मेडिकल परीक्षण करने वाले गवाह के रूप में डॉक्टर और उसकी आयु निर्धारण के संबंध में हुए आशिफिकेशन टेस्ट के गवाह के डॉक्टर समेत कुल 14 गवाहों को अभियोजन कथानक साबित करने के लिए पेश किया गया था.