ETV Bharat / state

नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पाण्डेय बोले: उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल नहीं जो बीजेपी यहां मनमानी कर लेगी

यह वही बीजेपी है जो अधिनायकवादी तरीके से शासन करना चाहती है लोकतांत्रिक प्रक्रिया में इसका कोई भरोसा नहीं हैं. महिला आरक्षण को पास न होने देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि भाजपा जो विपक्ष पर आरोप लगा रही है वह कहीं से भी उचित नहीं है.

जब मीडिया ने उनसे सवाल किया कि आप भाजपा को शिकस्त देने की बात कर रहे हैं. तो उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए आपकी रणनीति क्या होगी तो उन्होंने कहा कि, रणनीति बता देंगे तो भाजपा सतर्क नहीं हो जाएगी.

माता प्रसाद पांडेय गुरुवार को गोरखपुर में थे. वह माध्यमिक शिक्षक संघ ठाकुरई गुट के द्वारा आयोजित सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने आए थे, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए विभिन्न विषयों पर अपनी राय रखी और केंद्र की मोदी सरकार हो या प्रदेश की योगी सरकार उस पर जोरदार हमला भी किया.

सपा नेता और नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पाण्डेय ने भाजपा पर किया प्रहार. (ETV Bharat)

समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा की सारी गणित को फेल किया था. वह तो दो पार्टियों की कृपा रही की नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बन गए. नहीं तो समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदर्शन से भाजपा की स्थिति इस कदर बिगड़ी थी कि वह केंद्र में सरकार ही नहीं बना पाती.

गोरखपुर : समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे माता प्रसाद पांडेय ने कहा है कि उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल नहीं है, जहां भारतीय जनता पार्टी अपनी मनमानी करके सफलता हासिल कर लेगी.

समूचे विपक्ष ने उसके इस बिल का वर्ष 2023 में समर्थन करते हुए उसे पास कर दिया है. लेकिन भाजपा मौजूदा सांसदों की संख्या में महिलाओं को आरक्षण नहीं देना चाहती.

वह जनगणना और परिसीमन के बाद संसदीय सीट को बढ़ाकर महिला आरक्षण लाना चाहती है जो कहीं से उचित नहीं है. पूरा विपक्ष महिला आरक्षण बिल का विरोध नहीं कर रहा वह भाजपा की इस नीति का विरोध कर रहा है कि, वह जनगणना और परिसीमन के बाद महिला आरक्षण की बात क्यों कर रही, जबकि 2023 में ही यह बिल पास हो चुका है.

मीडिया ने पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर माता प्रसाद से सवाल किया गया और कहा कि 27 लाख मतदाताओं का नाम बंगाल में कट गया, क्या उत्तर प्रदेश में भी ऐसा हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि जब चुनाव आयोग भाजपा की जेब में हो तो उसे पर क्या कहा जा सकता है.

उन्होंने कहा कि ऐसा कहीं देखा है कि किसी प्रदेश के पूरे अधिकारी चुनाव में हटा दिया जाएं. मतगणना से लेकर सुरक्षा व्यवस्था तक सब केंद्र के अधिकारी कर्मचारी के हवाले हो जाय. लेकिन हम उत्तर प्रदेश वाले समाजवादी लोग डरने वाले नहीं है. हम बहुत सशक्त हैं. हम इसका डटकर मुकाबला करेंगे.

उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ढंग से चुनाव नहीं लड़ती है. यह अधिनायकवादी तरीके चुनाव लड़ती है. ये लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में विश्वास नहीं करती. अगर यह 400 सीट लोकसभा में पा गए होते तो कब का संविधान बदल दिए होते.

मीडिया के द्वारा शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की गोरखपुर से शुरू की गई " गविष्टी यात्रा" के संबंध में जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वह धर्म प्रचार के लिए निकले हैं. वह किसी से लड़ने नहीं निकले हैं. उनका समाजवादी पार्टी के लोग सम्मान करते हैं. उनके साथ और उनके बटुकों के साथ जो माघ मेले में घटना घटी, उसकी हम आज भी घोर निंदा करते हैं.

शंकराचार्य सनातन धर्म के धर्मगुरु हैं. वह अपने धर्म प्रचार के लिए निकले हैं इस पर किसी को आपत्ति और पीड़ा नहीं होनी चाहिए.