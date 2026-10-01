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सपा नेता ने जिला पंचायत अध्यक्ष पर की जातिसूचक टिप्पणी, हरदोई में बवाल, प्रेमवती बोलीं- बाबा साहब ने दिया अधिकार

कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन. ( Photo Credit; ETV Bharat )

हरदोई : समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष शराफत अली द्वारा भाजपा की जिला पंचायत अध्यक्ष प्रेमवती पीके वर्मा को लेकर की गई विवादित और जातिसूचक टिप्पणी का मामला अब तूल पकड़ चुका है. टिप्पणी के विरोध में गुरुवार को भाजपा महिला मोर्चा समेत कई सामाजिक व राजनीतिक संगठनों ने सड़कों पर उतरकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने शराफत अली के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला फूंका और अनुसूचित जाति उत्पीड़न (एसटी/एससी) अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कर तुरंत गिरफ्तारी की मांग की.