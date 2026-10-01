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सपा नेता ने जिला पंचायत अध्यक्ष पर की जातिसूचक टिप्पणी, हरदोई में बवाल, प्रेमवती बोलीं- बाबा साहब ने दिया अधिकार

भाजपा महिला मोर्चा समेत कई सामाजिक व राजनीतिक संगठनों ने सड़कों पर उतरकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया.

कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन.
कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 1, 2026 at 9:46 PM IST

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Updated : October 1, 2026 at 9:53 PM IST

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हरदोई : समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष शराफत अली द्वारा भाजपा की जिला पंचायत अध्यक्ष प्रेमवती पीके वर्मा को लेकर की गई विवादित और जातिसूचक टिप्पणी का मामला अब तूल पकड़ चुका है. टिप्पणी के विरोध में गुरुवार को भाजपा महिला मोर्चा समेत कई सामाजिक व राजनीतिक संगठनों ने सड़कों पर उतरकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने शराफत अली के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला फूंका और अनुसूचित जाति उत्पीड़न (एसटी/एससी) अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कर तुरंत गिरफ्तारी की मांग की.

बुधवार को गोपामऊ में आयोजित पीडीए सम्मेलन के दौरान शराफत अली ने विवादित बयान दिया था. वीडियो वायरल होने पर गुरुवार को लोगों में आक्रोश फैल गया. विभिन्न संगठनों और भाजपा महिला कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर विरोध दर्ज कराया. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि एक संवैधानिक पद पर आसीन दलित महिला जनप्रतिनिधि के खिलाफ ऐसी टिप्पणी उनकी ओछी और महिला विरोधी मानसिकता का प्रतीक है.

हरदोई में शराफत अली के खिलाफ प्रदर्शन (Video Credit; ETV Bharat)

अंबेडकर के संविधान ने दिया अधिकार : मामले में जिला पंचायत अध्यक्ष प्रेमावती पीके वर्मा ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि डॉ. भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान ने हर दलित को सम्मान से जीने और उच्च पदों पर बैठने का अधिकार दिया है, जिसे कोई छीन नहीं सकता. उन्होंने कहा कि अपनी जाति पर उन्हें गर्व है और ओछी बयानबाजी का करारा जवाब दिया जाएगा.

प्रदर्शनकारियों ने स्थानीय पुलिस प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर शराफत अली पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले में मिली तहरीर और वायरल वीडियो की जांच के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है.

शराफत अली ने पहले भी दिए हैं विवादित बयान : बता दें, उल्लेखनीय है कि शराफत अली का विवादित बयानों से पुराना नाता रहा है. कुछ समय पहले भी अपनी ही पार्टी की पूर्व सांसद ऊषा वर्मा और पूर्व विधायक राजेश्वरी देवी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करने के आरोपों के चलते सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जिले की कार्यकारिणी भंग कर दी थी और उन्हें जिलाध्यक्ष पद से हटा दिया था.

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Last Updated : October 1, 2026 at 9:53 PM IST

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