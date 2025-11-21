ETV Bharat / state

वाराणसी के दालमंडी से सपा नेता को खींचकर थाने ले गई पुलिस, तीन दिन पहले किया था हंगामा, 30 पर है FIR

18 नवंबर को अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम ने महिलाओं ने की थी नोकझोंक. इनसेट में सपा नेता इमरान. ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी : दालमंडी में अतिक्रमण दस्ते को रोकने के मामले में पुलिस ने सपा नेता को हिरासत में लिया है. सपा और दालमंडी के व्यापारी नेता इमरान उर्फ बबलू को थाने में बैठाया गया है. शुक्रवार को नई सड़क क्षेत्र में इमरान व्यापारियों से बातचीत कर रहे थे, तभी पुलिस पहुंची और पकड़ा लिया. इमरान ने विरोध किया तो पुलिस ने खींचते हुए जबरन बाइक पर बैठाया और थाने ले गई. बड़ी संख्या में इमरान के समर्थक भी थाने पहुंचे हैं.

18 नवंबर को दालमंडी क्षेत्र में पुलिस प्रशासन की टीम शकील, शाहिद और राशिद का मकान गिराने पहुंची थी. यह एक मकान है, जिसमें तीन हिस्सेदार हैं और तीनों के परिवार रहते हैं. यह मकान वाराणसी विकास प्राधिकरण (VDA) ने उन 12 मकान की लिस्ट में रखा है जो अवैध है. मकान का नक्शा भी नहीं पास है.

अवैध मकान पर कार्रवाई करने के साथ ही एक अन्य मकान को भी गिराने के लिए टीम पहुंची थी. मकान के नीचे मौजूद दुकानदारों ने टीम का विरोध किया. अधिकारियों से नोकझोंक की. इस बीच वहां बड़ी संख्या में महिलाएं भी पहुंच गईं और जमकर हंगामा किया. महिलाएं धरने पर बैठ गईं.