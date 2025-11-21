ETV Bharat / state

वाराणसी के दालमंडी से सपा नेता को खींचकर थाने ले गई पुलिस, तीन दिन पहले किया था हंगामा, 30 पर है FIR

इमरान व्यापारियों से बातचीत कर रहे थे, तभी पुलिस पहुंची और पकड़ा लिया. पुलिस ने खींचते हुए जबरन बाइक पर बैठाया और थाने ले गई.

18 नवंबर को अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम ने महिलाओं ने की थी नोकझोंक. इनसेट में सपा नेता इमरान.
18 नवंबर को अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम ने महिलाओं ने की थी नोकझोंक. इनसेट में सपा नेता इमरान.
वाराणसी : दालमंडी में अतिक्रमण दस्ते को रोकने के मामले में पुलिस ने सपा नेता को हिरासत में लिया है. सपा और दालमंडी के व्यापारी नेता इमरान उर्फ बबलू को थाने में बैठाया गया है. शुक्रवार को नई सड़क क्षेत्र में इमरान व्यापारियों से बातचीत कर रहे थे, तभी पुलिस पहुंची और पकड़ा लिया. इमरान ने विरोध किया तो पुलिस ने खींचते हुए जबरन बाइक पर बैठाया और थाने ले गई. बड़ी संख्या में इमरान के समर्थक भी थाने पहुंचे हैं.

18 नवंबर को दालमंडी क्षेत्र में पुलिस प्रशासन की टीम शकील, शाहिद और राशिद का मकान गिराने पहुंची थी. यह एक मकान है, जिसमें तीन हिस्सेदार हैं और तीनों के परिवार रहते हैं. यह मकान वाराणसी विकास प्राधिकरण (VDA) ने उन 12 मकान की लिस्ट में रखा है जो अवैध है. मकान का नक्शा भी नहीं पास है.

अवैध मकान पर कार्रवाई करने के साथ ही एक अन्य मकान को भी गिराने के लिए टीम पहुंची थी. मकान के नीचे मौजूद दुकानदारों ने टीम का विरोध किया. अधिकारियों से नोकझोंक की. इस बीच वहां बड़ी संख्या में महिलाएं भी पहुंच गईं और जमकर हंगामा किया. महिलाएं धरने पर बैठ गईं.

मामले में चौक थाने में वाराणसी विकास प्राधिकरण के जोनल अधिकारी सौरभ देव प्रजापति ने तहरीर दी थी. मोहम्मद सलीम, इमरान उर्फ बबलू सहित लगभग 30 अज्ञात महिला और पुरुष के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया.

एसीपी दशाश्वमेध अतुल अंजान त्रिपाठी ने बताया, बीते मंगलवार को दालमंडी में अतिक्रमण हटाने के लिए टीम पहुंची थी, तो उसका जबरदस्त विरोध हुआ था. अधिकारियों के साथ भी भीड़ में शामिल लोगों ने जबरदस्त तरीके से बहस की थी. लोगों ने भीड़ को उकसाने की भी कोशिश की थी. जिसकी वजह से दुकानों को भी लोगों ने बंद कर विरोध शुरू कर दिया था. मामले में दो लोग नामजद हैं, जिनमें से एक को आज थाने लाया गया है.

