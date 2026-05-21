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आगरा में सपाइयों का विरोध-प्रदर्शन, कुछ नेता हाउस अरेस्ट; पुलिस पर लाठीचार्ज का आरोप

सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने कहा कि पिछले 4-5 दिन में दो बार पेट्रोल और डीजल की कीमत में बेतहाशा वृद्धि हुई है.

आगरा में सपाइयों का विरोध-प्रदर्शन.
आगरा में सपाइयों का विरोध-प्रदर्शन. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 21, 2026 at 2:21 PM IST

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आगरा: समाजवादी पार्टी ने पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में वृद्धि को लेकर आगरा में प्रदर्शन का ऐलान किया. सपाईयों को गुरुवार सुबह एमजी रोड पर विरोध प्रदर्शन के साथ ही आगरा कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करना था.

प्रदर्शन से पहले ही पुलिस ने उनकी घेराबंदी शुरू कर दी. सपा सांसद रामजीलाल सुमन और सपा के महानगर अध्यक्ष समेत अन्य सपाईयों को हाउस अरेस्ट कर लिया. इस पर सपाईयों ने हंगामा किया और नारेबाजी की.

सपा सांसद रामजीलाल सुमन और अन्य सपा नेताओं ने ​केंद्र-प्रदेश सरकार पर जुबानी हमला बोला है. कहा कि जनता महंगाई से त्रस्त है. सपा नेताओं का यह भी आरोप है कि पुलिस ने सपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया. यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है.

सपा के महानगर अध्यक्ष शब्बीर अब्बास ने कहा कि देश की जनता महंगाई और भ्रष्टाचार से त्रस्त है. इसको लेकर जनता की आवाज उठाने के लिए सपा ने आगरा में प्रदर्शन की रणनीति बनाई थी.

इसमें सपाईयों को प्रदर्शन करना था. राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देना था. मगर, इससे पहले ही पुलिस और प्रशासन ने मनमानी की. पार्टी कार्यालय से मुझे छत्ता थाना लाया गया है.

पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ अभद्रता की. लाठी चार्ज किया. यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. इससे समाजवादी डरने वाले नहीं हैं. जो पीडित है. वही पीडीए है. हम जनता की आवाज उठाते रहेंगे. सरकार को जगाते रहेंगे. पुलिस मुझे जेल भेजने का प्लान बना रही है.

सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने कहा कि पिछले 4-5 दिन में दो बार पेट्रोल और डीजल की कीमत में बेतहाशा वृद्धि हुई है. समाजवादी पार्टी का धर्म है कि जनता पर पड़ रही महंगाई की मार को लेकर आवाज उठाएं.

हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने जा रहे थे, इसके बाद भी मुझे और सपा के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं को रोका गया है. सरकार नहीं चाहती हैं कि जनता की आवाज को उठाया जाए.

लोग परेशान हैं. पेट्रोल और डीजल की कीमत में वृद्धि होगी तो लोगों की जेब पर अतिरिक्त भार पड़ेगा. मगर, जिस तरह से पुलिस ने हमें विरोध प्रदर्शन करने और जनता की आवाज उठाने से रोका है, इससे साफ है कि सरकार का रवैया तानाशाही का है.

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