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आगरा की पॉश कॉलोनी में धंसी सड़क; सीढ़ी लेकर गड्ढे में उतरे सपा नेता, नगर निगम की खोली पोल

सीढ़ी लेकर गड्ढे में उतरे सपा नेता. ( Photo Credit: ETV Bharat )

आगरा: शहर की पॉश कॉलोनी कमला नगर की सड़क धंस गई. सड़क के बीचो बीच गहरा गड्ढा बन गया है. स्थानीय सपा नेता ने इसका एक वीडियो बनाया और सड़क निर्माण में हुए भ्रष्टाचार की बानगी दिखाते हुए वायरल कर दिया. सपा नेता ने इस गड्ढे को आगरा का पाताललोक तक बता डाला. इतना ही नहीं, सड़क पर अचानक बने गड्ढे की हकीकत दिखाने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता नितिन कोहली सीढ़ी लगाकर उसमें उतरे. कहा कि गनीमत रही कि सड़क जब धंसी तब वहां से कोई गुजर नहीं रहा था. यह भी कहा कि यह सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार का गड्ढा है, जिसमें पूरा व्यक्ति समा सकता है. आगरा की पॉश कॉलोनी में धंसी सड़क. (Video Credit: ETV Bharat) आगरा में सपा नेता नितिन कोहली का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. वीडियो आगरा उत्तर विधानसभा के वार्ड-89 स्थित पॉश कॉलोनी कमला नगर का है. इसमें सपा नेता नितिन कोहली सड़क पर बने गहरे गड्ढे की हकीकत बता रहे हैं. वायरल वीडियो में सपा नेता नितिन कोहली ने मौके पर ही सीढ़ी मंगवाई और सीढ़ी लगाकर गड्ढे के अंदर उतरे.