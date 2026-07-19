आगरा की पॉश कॉलोनी में धंसी सड़क; सीढ़ी लेकर गड्ढे में उतरे सपा नेता, नगर निगम की खोली पोल
सपा नेता जनता से जागरूक होने की अपील की. कहा कि आपके क्षेत्र में कोई विकास कार्य हो तो उसकी गुणवक्ता देखें.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 19, 2026 at 7:29 AM IST
आगरा: शहर की पॉश कॉलोनी कमला नगर की सड़क धंस गई. सड़क के बीचो बीच गहरा गड्ढा बन गया है. स्थानीय सपा नेता ने इसका एक वीडियो बनाया और सड़क निर्माण में हुए भ्रष्टाचार की बानगी दिखाते हुए वायरल कर दिया. सपा नेता ने इस गड्ढे को आगरा का पाताललोक तक बता डाला.
इतना ही नहीं, सड़क पर अचानक बने गड्ढे की हकीकत दिखाने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता नितिन कोहली सीढ़ी लगाकर उसमें उतरे. कहा कि गनीमत रही कि सड़क जब धंसी तब वहां से कोई गुजर नहीं रहा था. यह भी कहा कि यह सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार का गड्ढा है, जिसमें पूरा व्यक्ति समा सकता है.
आगरा में सपा नेता नितिन कोहली का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. वीडियो आगरा उत्तर विधानसभा के वार्ड-89 स्थित पॉश कॉलोनी कमला नगर का है. इसमें सपा नेता नितिन कोहली सड़क पर बने गहरे गड्ढे की हकीकत बता रहे हैं. वायरल वीडियो में सपा नेता नितिन कोहली ने मौके पर ही सीढ़ी मंगवाई और सीढ़ी लगाकर गड्ढे के अंदर उतरे.
उन्होंने कहा कि यह करीब पांच फीट गहरा है. जो 'पाताल लोक' तक पहुंचने का रास्ता है. सपा नेता नितिन कोहली ने बताया कि आगरा में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है. जो भी निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, उनमें खूब बंदरबांट हो रही है. शहर में जो सड़कें बनी हैं, उनमें बहुत अनियमितताएं बरती गईं हैं. हाल ही में कमला नगर के कर्मयोगी में भी बारिश के चलते सड़क धंस गई थी.
दयालबाग, आवास विकास कॉलोनी के साथ ही शहर के अन्य क्षेत्रों में सड़क जगह-जगह धंसी है. इससे साफ है कि शहर में सड़क बनाते समय मानकों को ताक पर रखा गया है. जिसमें गिट्टी का भी सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया.
डामर भी सही नहीं डाली है. जिसकी वजह से हाथ से सड़क की परत उखड़ जाती हैं. शहर में जिस तरह से बार-बार और जगह जगह सड़कें धंस रही हैं. जो कभी बडे हादसे का सबब बन सकती हैं.
सपा नेता नितिन कोहली ने जनता से जागरूक होने की अपील की और कहा कि जब भी आपके क्षेत्र में कोई विकास कार्य हो तो उसकी गुणवक्ता देखें. जनप्रतिनिधियों से विकास कार्यों की जवाबदेही तय करें.
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