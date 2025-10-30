ETV Bharat / state

सपा नेता आजम खान की मुश्किलें बढ़ीं; अब एक नये मामले में तय हुए आरोप, जानिये पेशी के बाद क्या बोले?

आजम खान ने कहा कि आज जिस मुकदमे में हमारी पेशी थी, उसकी एक अजीबो गरीब दास्तान है. यह आपको भी मालूम होना चाहिए, पूरे देश को मालूम होना चाहिए. 15 दिसंबर 2016 को हम पर यह इल्जाम है, बल्कि एक वाक्या यह है कि सरकार ने कब्जा हटाया. कब्जा हटाने के जो लीगल डॉक्यूमेंट थे, प्रूफ थे. जिलाधिकारी और एसपी की मौजूदगी में कब्जा हटाया था.

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की सुनवाई रामपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट में हुई, जहां पर जौहर यूनिवर्सिटी और 27 किसानों से जुड़े प्रकरण में वह हाजिर हुए. इसके अलावा रामपुर पब्लिक स्कूल की फायर एनओसी के मामले में उन पर आरोप तय हुए हैं.

रामपुर : समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान गुरुवार को दो मामलों में स्थानीय अदालत में पत्नी के साथ पेश हुए. वह अपने ऊपर दर्ज प्रकरणों में असंतुष्ट नजर आए और उन्होंने इन प्रकरणों में अपनी सफाई मीडिया से रूबरू होकर दी है.

उन्होंने कहा कि वह सारे लीगल डॉक्यूमेंट पेश कर दिए गये हैं. 14 दिसंबर 2016 को कब्जा हट चुका है. 15 दिसंबर 2016 को यह कंप्लेंट होती है कि हमारे मकान गिरा दिए गए. क्या यह संभव है? आजम खान ने कहा कि तीन साल बाद यह रिपोर्ट हुई कि 15 दिसंबर 2016 को हमारे घर गिराए गए. हमारी मुर्गी, बकरी चोरी की गई.





आजम खान ने कहा कि असल बात यह है कि 14 दिसंबर 2016 को इस जमीन का पूरा कब्जा सरकार ने ले लिया था. उन्होंने कहा कि अगर ऐसा न हो तो मैं हर सजा के लिए तैयार हूं. उन्होंने कहा कि हम जो भी बात कह रहे हैं वह रिकॉर्ड की बुनियाद पर कह रहे हैं, जज्बात की बुनियाद पर नहीं कह रहे हैं.



डूंगरपुर प्रकरण पर आजम खान का ने कहा कि 4 दिसंबर 2016 को एक ऐसी जमीन जिस पर लोगों के कब्जे थे, वह सरकार ने खाली कराई और सरकार ने उस पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई. हजारों की तादाद में आवास बनाएं, जिसे बनने में लगभग डेढ़ वर्ष का वक्त लगा. 4 दिसंबर 2016 को जिलाधिकारी ने एलॉटमेंट लेटर जारी कर दिया.





सपा नेता आजम खान के अधिवक्ता जुबेर अहमद खान ने बताया कि गुरुवार को आजम खान और उनकी पत्नी डॉक्टर ताजीन फातिमा कोर्ट में पेश हुए थे. उनके खिलाफ एक मामले में आरोप तय हुआ था. आरोप तय होने के लिए उनकी उपस्थिति जरूरी है, इसलिए वह आज उपस्थित रहे और उन पर आरोप तय हो गया. अब इस मामले में ट्रायल चलेगा. उन्होंने बताया कि रामपुर पब्लिक स्कूल के फायर की एनओसी, किसी दूसरे स्कूल की फायर की एनओसी लगाई गई है, जिसकी वजह से यह अपराध बनता है. आरोप डिसाइड नहीं हुए हैं, चार्ज फ्रेम हुआ है. चार्ज फ्रेम होने के दिन से मुकदमा शुरू माना जाता है, अब एक-एक कर गवाह पेश किये जाएंगे.



यह भी पढ़ें : आजम खान और इरफान सोलंकी ने की मुलाकात, दोनों का छलका दर्द, बोले- जुल्म और अपमान का सिलसिला जारी