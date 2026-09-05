मिर्जापुर : सपा नेता अवनीश मिश्रा गिरफ्तार; गनपॉइंट पर किडनैपिंग करने समेत ये हैं गंभीर आरोप
पीड़ित ने कहा- आरोपियों ने धमकी दी थी कि जो बोला जाए वही करो, नहीं तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जान से मार देंगे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 5, 2026 at 4:55 PM IST
मिर्जापुर : विंध्याचल थाना पुलिस ने शुक्रवार देर रात सपा नेता और वर्तमान सभासद अवनीश मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया. उन पर हथियार के बल पर अपहरण करके जबरन मकान का बैनामा कराने का आरोप है. सदर बाजार निवासी निरंजन लाल गुप्ता की शिकायत पर पुलिस ने 2 सितंबर को मुकदमा दर्ज किया था. उसके बाद चार सितंबर की देर रात उन्हें अरेस्ट कर लिया.
दरअसल, विंध्याचल थाना क्षेत्र के सदर बाजार के रहने वाले निरंजनलाल गुप्ता ने दो सितंबर को कोतवाली में तहरीर दी थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि 6 जुलाई 2026 को नगर से विंध्याचल स्थित घर जाते समय सपा नेता अवनीश मिश्रा, उनके बेटे और भाई ने अपहरण कर जबरन पिस्टल के नोक पर बैनामा कराया है.
पीड़ित ने यह भी बताया था कि आरोपियों ने अपहरण कर धमकी दी थी कि जो बोला जाए वही करो, नहीं तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जान से मार देंगे. उसके बाद जबरन बैनामा करा लिया गया. पीड़ित का आरोप है कि अवनीश मिश्रा मकान पर कब्जा करने के लिए लगातार उन पर दबाव बना रहा था. आरोपियों के चंगुल से छूटने के बाद पीड़ित ने आईजीआरएस समेत कई जगह शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई.
उसके बाद परेशान होकर पीड़ित ने कोतवाली में तहरीर दी थी. जिस पर पुलिस ने अवनीश मिश्रा समेत तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था. इस मामले में विंध्याचल कोतवाली प्रभारी अजीत सिंह ने बताया कि अपहरण कर पिस्टल की नोक पर जबरन बैनामा कराने के आरोप के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है. तीन आरोपियों में से अवनीश मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है. पूछताछ के बाद उसे जेल भेज दिया गया है. फिलहाल मामले की जांच की जा रही है.
ये भी पढ़ें- साक्षी महाराज ने सपा पर लगाए गंभीर आरोप; बोले- अखिलेश यादव के पिता रामभक्तों को मारने की बात करते थे
ये भी पढ़ें- UP में फिर खुलेंगे बंद स्कूल? बंद पड़े 47 स्कूलों में मनाया गया 'सियासी' शिक्षक दिवस