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मिर्जापुर : सपा नेता अवनीश मिश्रा गिरफ्तार; गनपॉइंट पर किडनैपिंग करने समेत ये हैं गंभीर आरोप

मिर्जापुर : विंध्याचल थाना पुलिस ने शुक्रवार देर रात सपा नेता और वर्तमान सभासद अवनीश मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया. उन पर हथियार के बल पर अपहरण करके जबरन मकान का बैनामा कराने का आरोप है. सदर बाजार निवासी निरंजन लाल गुप्ता की शिकायत पर पुलिस ने 2 सितंबर को मुकदमा दर्ज किया था. उसके बाद चार सितंबर की देर रात उन्हें अरेस्ट कर लिया.

दरअसल, विंध्याचल थाना क्षेत्र के सदर बाजार के रहने वाले निरंजनलाल गुप्ता ने दो सितंबर को कोतवाली में तहरीर दी थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि 6 जुलाई 2026 को नगर से विंध्याचल स्थित घर जाते समय सपा नेता अवनीश मिश्रा, उनके बेटे और भाई ने अपहरण कर जबरन पिस्टल के नोक पर बैनामा कराया है.

पीड़ित ने यह भी बताया था कि आरोपियों ने अपहरण कर धमकी दी थी कि जो बोला जाए वही करो, नहीं तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जान से मार देंगे. उसके बाद जबरन बैनामा करा लिया गया. पीड़ित का आरोप है कि अवनीश मिश्रा मकान पर कब्जा करने के लिए लगातार उन पर दबाव बना रहा था. आरोपियों के चंगुल से छूटने के बाद पीड़ित ने आईजीआरएस समेत कई जगह शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई.