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मथुरा का सपा नेता अलीगढ़ से गिरफ्तार, महिला बैंक कर्मचारी को IAS बनाने का झांसा देकर किया शारीरिक शोषण

पुलिस ने सपा नेता राजन रिजवी को भेजा जेल. ( Photo Credit; Mathura Police )

मथुरा : समाजवादी पार्टी के अल्पसंख्यक सभा के प्रदेश महासचिव राजन रिजवी को पुलिस ने अलीगढ़ से गिरफ्तार करके जेल भेज दिया. राजन रिजवी के खिलाफ एक महिला ने शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया था. पीड़ित महिला की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था.