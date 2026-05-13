PM की अपील के बाद सपा नेता अर्चना पांडा ने की भैंसा बुग्गी की सवारी, बीजेपी नेताओं के वीआईपी कल्चर पर साधा निशाना
अर्चना पांडा ने कहा, प्रधानमंत्री को अपनी पार्टी के नेताओं का वीआईपी कल्चर बंद करवाना चाहिए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 13, 2026 at 1:40 PM IST
बुलंदशहर: यूपी के बुलंदशहर में समाजवादी पार्टी की नेत्री अर्चना पांडा ने ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अपील की आलोचना करते हुए भैंसा बुग्गी की सवारी की. पूर्व बाहुबली विधायक गुड्डू पंडित की पत्नी अर्चना पांडा ने कहा, प्रधानमंत्री को अपनी पार्टी के नेताओं का वीआईपी कल्चर बंद करवाना चाहिए. इसके बाद अपनी नाकामियों को आम जनता पर थोपना चाहिए.
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अपने प्रचार में लाखों लीटर तेल फूंक रहे हैं, लेकिन आम जनता पर अपनी नाकामी थोप रहे हैं. प्रधानमंत्री की विदेश नीति, आर्थिक नीति, रक्षा नीति पूरी तरह फेल है. प्रधानमंत्री जनता को मुद्दे में उलझाए हुए हैं और देश का बंटाधार करने में लगे हुए हैं. कभी जनता से थाली बजवाते हैं तो कभी मोबाइल की टॉर्च जलवाते हैं.
पीएम मोदी की ये थी अपील: दरअसल, कुछ दिन पहले बढ़ती महंगाई और चल रहे वैश्विक तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से खास अपील की थी. उन्होंने लोगों से अगले एक साल तक सोने की खरीदारी रोकने, विदेश यात्रा टालने, पेट्रोल-डीजल की खपत कम करने के लिए वर्क फ्रॉम होम कल्चर को लाने और घरेलू-देसी चीजों को अपनाने की भी सलाह दी थी.
मोदी ने पेट्रोल-डीजल के लिए क्या कहा: हैदराबाद के कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा था कि भारत के पास बड़े-बड़े तेल के कुएं नहीं हैं. हमें अपनी जरूरत के पेट्रोल-डीजल-गैस बहुत बड़ी मात्रा में दुनिया के दूसरे देशों से मंगाने पड़ते हैं. युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में पेट्रोल, डीजल, गैस और फर्टिलाइजर के दाम बहुत अधिक बढ़ चुके हैं. इसलिए इनके इस्तेमाल में संयम बरतना चाहिए, जिससे देश की बचत होगी.
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