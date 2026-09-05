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सपा नेता अमर सिंह पाल का हनुमान जी पर विवादित बयान, बीजेपी बोली- मुस्लिम वोट के लिए कर रहे रामायण की बुराई

इस पर अपना तर्क देते हुए सपा नेता ने कहा, "मैं पिछले 30 सालों से सराफे का काम कर रहा हूं, मेरा अनुभव कहता है कि सोना कभी जलता नहीं है. मिट्टी के तेल और कपड़े की आग से सोने को नहीं जलाया जा सकता. सोना सिर्फ पिघल सकता है, लेकिन जलकर कभी राख नहीं हो सकता. ऐसे में अगर लंका जलकर राख हो गई, तो वह सोने की कैसे रही?"

दरअसल, समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की जयंती के एक कार्यक्रम में पहुंचे पार्टी के जिला उपाध्यक्ष अमर सिंह पाल ने भगवान हनुमान जी को लेकर एक विवादित बयान दे डाला. उन्होंने कहा कि धार्मिक कथाओं के अनुसार, जब हनुमान जी लंका पहुंचे थे, तो रावण के आदेश पर उनकी पूंछ में आग लगा दी गई थी. इसके बाद उन्होंने उछल-कूद कर पूरी लंका को जलाकर राख कर दिया.

कानपुर देहात: सपा के जिला उपाध्यक्ष अमर सिंह पाल ने भगवान हनुमान जी को लेकर विवादित बयान दिया है, जिससे एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है. इधर उनके बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा नेता अनिल शुक्ला वारसी ने कहा कि अमर सिंह का काम अब रामायण की बुराई करना रह गया है. उनके इस तरह की टिप्पणी से माहौल खराब हो सकता है.

अमर सिंह पाल ने हनुमान जी और मकरध्वज की कथा का भी जिक्र किया. उन्होंने बताया कि लंका दहन के बाद हनुमान जी अपनी पूंछ की आग बुझाने के लिए समुद्र में कूदे थे, जिससे उनका पसीना समुद्र के पानी में गिर गया. कथा के अनुसार, यही पसीना एक मछली के पेट में पहुंचा, जिससे मकरध्वज का जन्म हुआ.

अमर सिंह पाल ने वैज्ञानिक तर्क देते हुए कहा कि पसीने में शुक्राणु नहीं होते और बिना शुक्राणु के गर्भाधान संभव नहीं है. उन्होंने कहा कि यदि यह मान भी लिया जाए कि मछली गर्भवती हुई, तो विज्ञान के अनुसार मछली अंडे देती है, इसलिए मछली के बच्चे को जन्म देने की बात भी सवाल खड़े करती है.



सपा नेता ने कहा कि शिक्षा ग्रहण करने के बाद लोगों को मंच पर तर्क और तथ्यों के साथ बात करनी चाहिए. साथ ही उन्होंने पेरियार ई.वी, रामासामी, रामस्वरूप वर्मा, डॉ. भीमराव अंबेडकर और गौतम बुद्ध के बताए रास्ते पर चलने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि अगर समाज पाखंड में फंसा रहेगा और पाखंडियों की बात मानता रहेगा तो उसका भला नहीं हो सकता.

इधर, अमर सिंह पाल के बयान पर भाजपा नेता अनिल शुक्ला वारसी ने पलटवार किया है. उन्होंने आरोप लगाया कि अमर सिंह पाल का काम केवल रामायण की बुराई करना रह गया है और अब वे भगवान हनुमान को लेकर भी आपत्तिजनक बातें कर रहे हैं. वारसी ने कहा कि कोई भगवान को माने या न माने, लेकिन धार्मिक भावनाओं से जुड़े विषयों पर ऐसी टिप्पणी करने से माहौल खराब हो सकता है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि केवल मुस्लिमों का वोट हासिल करने के लिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं।

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