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अखिलेश यादव ने समर्थकों को किया अलर्ट: 'BJP की 'DJ वाली साजिश' से रहें सावधान, जानिए पूरा मामला

भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी महंगाई को रोकने के लिए और अपने लोगों को ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए नहीं रोका. अगर भ्रष्टाचार पर रोक है तो फिर हो कैसे रहा है. अपने लोगों को मुनाफा कमाने दे रहे हैं. सरकार ने फीस का स्ट्रक्चर ऐसा बना दिया कि गरीब परिवार के बच्चे पढ़ नहीं सकते. नेताजी ने कन्या विद्या धन योजना शुरू की थी. हम 30 हजार रुपए देते थे. बेटियां कैसे पढ़ें, उनके लिए पढ़ाई के साथ-साथ जो आधुनिक और आज के समय की पढ़ाई हो, जो रोजगार उपलब्ध कराए, जो नौकरी दिलाएं. भविष्य बना दे और एक अच्छा इंसान बना दे, उस दिशा में हम लोगों ने हमेशा से काम किया है और आगे भी करते रहेंगे.

अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी झूठ की सोहन पापड़ी बनाती है. एक परत के ऊपर दूसरी परत चढ़ा देती है. वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में हम नेपाल और पाकिस्तान से भी पीछे हैं. अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है. उन्होंने कहा कि जैसे ही कल चुनाव के नतीजे आएंगे महंगाई बढ़ जाएगी. सिर्फ खाने-पीने की चीज के दाम नहीं बढ़ते हैं, हर तरह की महंगाई बढ़ जाती है. एयरलाइंस ने कह दिया कि फ्यूल बहुत महंगा हो गया है. हम कई रूट पर एयरलाइंस नहीं चला पाएंगे. खाना-पीना तो महंगा ही हो गया, जब ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा तो हर चीज महंगी हो जाएगी.

इस मौके पर मेरठ जिले की सरधना सीट से विधायक अतुल प्रधान की तरफ से छात्रों को लैपटॉप उपलब्ध करने के लिए उन्होंने बधाई दी. अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी डीजे की साजिश के साथ चुनाव मैदान में उतरने जा रही है. ऐसे गाने बनवाए जा रहे हैं जो समाज में द्वेष पैदा करें. चुनाव प्रचार में ऐसे गाने बजाएंगे जिससे समाज के लोग आपस में लड़ें और उन्हें फायदा मिले. मैं अभी से सभी को आगाह कर रहा हूं.

लखनऊ: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को पार्टी मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस मौके पर अखिलेश यादव ने कवि डॉ. उदय प्रताप की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी सबसे बड़ी पहचान यही है कि वह नेताजी मुलायम सिंह यादव के शिक्षक रहे. अखिलेश यादव ने हाल ही में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में पास होने वाले कई छात्र-छात्राओं को लैपटॉप वितरित किए. सपा मुखिया ने सभी छात्र-छात्राओं को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दीं.

'दीदी थीं, दीदी जीतेंगी और दीदी रहेगी'

अखिलेश ने कहा कि इलेक्शन कमीशन एक न्यूट्रल बॉडी है. कांस्टीट्यूशनल बॉडी है. वह किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी. निष्पक्ष रहकर लोकतंत्र को मजबूत करेंगे, ऐसा हमारा सबका मानना है. यही हम मानते हैं, लेकिन यूपी में जब रामपुर का चुनाव हुआ, उप चुनाव के बाद एक इलेक्शन हुआ तो हमने आपने देखा कि किस तरीके से किसको प्रोसिडिंग ऑफिसर बनना है, किसको बूथ पर रखना है, किस इंस्पेक्टर, एडिशनल एसपी को पोस्ट करना है, कौन पूरा चुनाव देखेंगे यह तो हम सब यूपी में देख ही चुके हैं. शायद बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन से मिलकर यूपी में एक ट्रायल किया था, रिहर्सल किया था और सेम टू सेम उन्होंने बंगाल में उतार दिया. मुझे जानकारी मिली है कि इस पैरामिलिट्री और सेंट्रल फोर्स का पैरेलल स्ट्रक्चर उन्होंने बना दिया. जो पुलिस की व्यवस्था है उसके बराबर एक और व्यवस्था खड़ी कर दी. यह जनता का चुनाव होने जा रहा है. दीदी थीं, दीदी जीतेंगी और दीदी रहेगी. एक अकेली हैं वह लड़ेंगी भी और जीतेंगी भी.





'ईवीएम में कैसे नहीं हो सकती हैं खामियां'

अखिलेश यादव ने कहा कि कल सबके मोबाइल पर अलर्ट आया. बताया गया कि आपने मोबाइल ऑफ कर रखा है, रिंग पर नहीं है तब भी आपको अलर्ट मिलेगा. टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है. अब आप मुझे बताइए जब स्मार्ट प्रीपेड मीटर में इस तरह की खामियां हो सकती हैं तो ईवीएम में कैसे नहीं हो सकती हैं. अब आप समझिए कि जब मोबाइल बंद है तब भी अलर्ट आ सकता है तो फिर लोगों के अंदर भारतीय जनता पार्टी डर पैदा कर रही है. भारतीय जनता पार्टी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है अपने फायदे के लिए. अखिलेश ने कहा कि जो चीज पार्लियामेंट में पास हो गई, कानून बन गया कि महिला आरक्षण लागू है तब भी यह लोग इतना झूठ बोल रहे हैं. उन्हें लग रहा है कि वह नहीं जीत सकते तो इसलिए यह फिर से नोटिफाई किया गया.





'बीजेपी का टारगेटेड कैंपेन है'

अखिलेश यादव ने दो स्टूल वाले पोस्ट पर कहा कि देखो अब दिल्ली से स्टूल मिलता है कि कोई कुर्सी मिलती है. बीजेपी का टारगेटेड कैंपेन है. मैं एक अंग्रेजी गाना सुनता था उसमें आता था कि अगर किसी को बदलना है तो मिरर को बदलो. जो बदलाव आप दूसरे में देखना चाहते हो वह बदलाव अपने आप में पहले करो. जो हमें बोलते हैं कभी वह आईने में देखते हैं कि उन्हें क्या दिखता है. जो हमें इन शब्दों से बुलाते हैं तो सुबह आईना देखें कि क्या उन्हें उसमें माफिया दिखता है कि नहीं दिखता है.





'पानी की टंकी के नीचे प्रेस कॉन्फ्रेंस करे बीजेपी'

सिद्धार्थनगर में पानी टंकी की सीढ़ी गिर जाने पर दो युवकों के उस पर 16 घंटे तक फंसे रहने और सेना के जहाज से रेस्क्यू किए जाने पर अखिलेश यादव ने कहा कि मैं सेना के अधिकारियों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बच्चों की जान बचाई. हालांकि यह बहुत सीरियस मैटर है, लेकिन मैं बीजेपी के लोगों से अपील करूंगा कि भाजपा के लोग भविष्य में पानी की टंकी के नीचे प्रेस कॉन्फ्रेंस करें. टंकी में पानी भर दें. पानी की टंकी भ्रष्टाचार का भार नहीं ले पा रही है. वह सहन नहीं कर पा रही है. सिद्धार्थनगर में जो सीढ़ी गिरी है उसकी पाइपलाइन पांच कालिदास मार्ग तक होगी.





'डीजे के माध्यम से चुनाव लड़ेगी बीजेपी'

अखिलेश ने कहा कि बीजेपी इस बार डीजे के माध्यम से भी चुनाव लड़ेगी. खूब ऐसे गाने बजाएंगे जिससे विरोध बढ़े. आपको याद होगा कि बहराइच में एक घटना इसी डीजे के वजह से हुई थी. अगर आपत्तिजनक गाना बजाएंगे तो दूसरा पक्ष भी कुछ न कुछ कहेगा. यह बीजेपी की कोई नई साजिश चल रही है. अब कुछ दिन बाद ब्वॉय डीजे बजाना शुरू करेंगे, भाजपा के लोग ऐसी तैयारी कर रहे हैं. हम जनता को पहले से ही सावधान कर रहे हैं. डीजे बजाने से कई सौ मुर्गियां मर गईं, ऐसा मैंने कुछ दिन पहले अखबार में पढ़ा था. मुझे अपने विधायक प्रभु नारायण की बात याद आई कि हां वह सही कह रहे हैं कि अब भाजपा सरकार इस बार डीजे से भी चुनाव लड़ेगी. इतनी स्ट्रांग साउंड बेस डीजे की होती है कि कमजोर आवाज सुनकर ही मर सकता है, यही वजह है कि वह मुर्गियां डीजे से मर गईं.

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