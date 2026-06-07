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चीनी मिल बंदी और 242 करोड़ बकाया पर सपा का हल्ला बोल, 8 जून को मंडलायुक्त को सौंपेगी ज्ञापन

बरेली: समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री अताउर्रहमान ने बहेड़ी और नवाबगंज चीनी मिलों के बंद होने तथा किसानों के बकाया भुगतान को लेकर सरकार और प्रशासन से जवाबदेही तय करने की मांग की है. उन्होंने कहा कि गन्ना किसान पूरे वर्ष मेहनत करके फसल तैयार करता है, लेकिन चीनी मिलें किसानों का भुगतान लंबे समय तक रोके रहती हैं, जिससे उन्हें भारी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है.



उन्होंने जानकारी दी कि बहेड़ी चीनी मिल पर लगभग 170 करोड़ रुपये और नवाबगंज चीनी मिल पर करीब 72 करोड़ रुपये का किसानों का भुगतान बकाया है. आरोप लगाया गया कि दोनों मिलें बंद होने के बाद उनकी संपत्तियों की बिक्री की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है. सपा नेताओं का कहना है कि बहेड़ी चीनी मिल की कीमती जमीन को करीब 28 करोड़ रुपये में बेचा गया, जबकि उसकी वास्तविक बाजार कीमत इससे कहीं अधिक है.



पूर्व मंत्री ने सवाल उठाया कि नीलामी प्रक्रिया के दौरान जब अधिक कीमत देने वाले खरीदार मौजूद थे तो फिर संपत्ति कम कीमत पर क्यों बेची गई. उन्होंने कहा कि चीनी मिलों के बंद होने से क्षेत्र के गन्ना किसानों की आजीविका पर गंभीर असर पड़ेगा और गन्ने की खेती भी संकट में आ सकती है.



पार्टी का मानना है कि किसानों के हित में मिलों का संचालन जारी रहना चाहिए, न कि उनकी संपत्तियों की बिक्री की जाए. इस पूरे मामले को लेकर समाजवादी पार्टी 8 जून सोमवार को बरेली मंडल आयुक्त को ज्ञापन सौंपेगी. ज्ञापन में निष्पक्ष जांच कराने और किसानों के बकाया भुगतान जल्द से जल्द दिलाने की मांग की जाएगी.



प्रेस वार्ता में जिलाध्यक्ष शुभलेश यादव, विधायक एवं पूर्व मंत्री अताउर्रहमान, पूर्व मंत्री भगवत शरण गंगवार, महानगर अध्यक्ष शमीम खां सुल्तानी, सुरेंद्र सोनकर, जिला कोषाध्यक्ष अशोक यादव, शमीम अहमद, योगेश यादव, जमुना प्रसाद मौर्य, प्रवीण गंगवार समेत कई नेता मौजूद रहे.

मेरठ में सपा नेता की नारेबाजी: मेरठ के महानगर अध्यक्ष प्रदीप कसाना के नेतृत्व में शनिवार को सपा नेता और युवजन सभा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कमिश्नरी चौराहे पर इकट्ठा होकर केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी (DM) मेरठ के माध्यम से देश की राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपा. ​सपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि रोज-रोज बढ़ती महंगाई के कारण आम जनता, किसान, मजदूर और कमेरा वर्ग का जीना दूभर हो गया है.