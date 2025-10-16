ETV Bharat / state

संभल हिंसा की स्क्रिप्ट लिखने वालों पर लगेगा NSA; इंटरपोल के जरिए शारिक साटा को भारत लाने की तैयारी

एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, संभल हिंसा साजिश का मास्टरमाइंड शारिक साटा है. उसके पकड़ने के लिए इंटरपोल की मदद ली जा रही है.

Photo Credit: Sambhal Police
मुल्ला अफरोज और शारिक साटा (Photo Credit: Sambhal Police)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 16, 2025 at 4:30 PM IST

2 Min Read
संभल: पिछले साल 24 नवंबर की हिंसा के मामले में पुलिस ने एक्शन शुरू कर दिया है. एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि इस हिंसा की साजिश का मास्टरमाइंड शारिक साटा है. वह इस वक्त विदेश में है. इंटरपोल की मदद से उसको पकड़ने की कोशिश की जा रही है. संभल पुलिस ने उसके गुर्गों पर शिकंजा कसा है.

मुल्ला अफरोज पर एनएसए लगाया गया: संभल पुलिस ने शारिक साटा के खास गुर्गे मुल्ला अफरोज पर एनएसए (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून) के तहत कार्रवाई की है. अफरोज इस वक्त मुरादाबाद जेल में बंद है. उसके खिलाफ 11 मुकदमे दर्ज हैं. पुलिस अधीक्षक कुमार विश्नोई ने बताया कि मुल्ला अफरोज हिंसा में शामिल था. वह पहले भी कई संगीन वारदात अंजाम दे चुका है.

जानकारी देते एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई (Video Credit: Sambhal Police)

पुलिस ने खंगाली मुल्ला अफरोज की क्राइम हिस्ट्री: पुलिस अधीक्षक कुमार विश्नोई ने कहा कि 2014 में मुल्ला अफरोज ने सपा विधायक इकबाल महमूद के घर के बाहर साथियों संग ताबड़तोड़ फायरिंग की थी. पुलिस की टीम अब उन सभी चेहरों की पहचान कर रही है, जिन्होंने 24 नवंबर की हिंसा को भड़काने की साजिश रची थी. जिन लोगों ने हिंसा की स्क्रिप्ट तैयार की थी, उन्हें भी एनएसए के तहत जेल की सलाखों के पीछे भेजने की तैयारी संभल पुलिस कर रही है.

शारिक साटा की तलाश हुई तेज: पुलिस अधीक्षक ने बताया कि संभल पुलिस अब विदेश में मौजूद शारिक साटा की तलाश में पूरी तरह एक्टिव हो चुकी है. पुलिस और खुफिया एजेंसियां मिलकर उसके विदेशी कनेक्शन खंगाल रही हैं. पता लगाया जा रहा है कि वह किन-किन लोगों के संपर्क में था. अभी किस देश में छिपा है. पुलिस इंटरपोल की मदद शारिक साटा को पकड़ भारत लाना चाहती है.

