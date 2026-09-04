नक्सली हमले में शहीद जवान की प्रतिमा का अनावरण, 2025 में शहीद हुए थे संतन मेहता और सुनील कुमार
पलामू में नक्सली हमले में शहीद जवान की प्रतिमा का अनावरण एसपी के द्वारा किया गया. नीरज कुमार की रिपोर्ट.
Published : September 4, 2026 at 8:38 PM IST
पलामूः 4 सितंबर 2025 को पलामू के मनातू थाना क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान हुए हमले में पुलिस जवान संतन मेहता और सुनील राम शहीद हो गए थे. शहीद संतन मेहता की आदमकद प्रतिमा का शुक्रवार को अनावरण हुआ है. संतन मेहता पलामू के हैदरनगर थाना क्षेत्र के बरेवा गांव जबकि सुनील राम हैदरनगर थाना क्षेत्र के परता गांव के रहने वाले थे.
पलामू एसपी कपिल चौधरी ने शहीद संतन मेहता के प्रतिमा का अनावरण किया. एसपी कपिल चौधरी शुक्रवार को शहीद संतन मेहता और शहीद सुनील राम के गांव में पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि दी. एसपी ने कहा कि दोनों जवानों की शहादत को भुलाया नहीं जा सकता है. दोनों का सर्वोच्च बलिदान सदैव स्मरणीय रहेगा. इस दौरान हुसैनाबाद एसडीपीओ दिव्यांशु शुक्ला समेत कई पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे.
प्रतिमा के अनावरण के बाद एसपी कपिल चौधरी ने हैदरनगर थाना का भी निरीक्षण किया. निरीक्षण के क्रम में एसपी कपिल चौधरी ने पुलिस अधिकारियों को कई बिंदुओं पर दिशा निर्देश जारी किया है. इस दौरान सभी पुलिस अधिकारियों को आम लोगों के साथ बेहतर संवाद करने और उनके समस्याओं को सुनने के लिए कहा गया है. एसपी ने लंबित कांडों की समीक्षा की. इस दौरान नक्सलियों के खिलाफ सूचना संकलन करने और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है.
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