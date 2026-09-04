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नक्सली हमले में शहीद जवान की प्रतिमा का अनावरण, 2025 में शहीद हुए थे संतन मेहता और सुनील कुमार

शहीद जवान की प्रतिमा का अनावरण (पलामू) ( ETV Bharat )