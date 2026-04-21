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झारखंड-बिहार बॉर्डर पर बढ़ाई जाएगी निगरानी, निरीक्षण के बाद बोले एसपी

पलामू एसपी कपिल चौधरी ने झारखंड-बिहार बॉर्डर का निरीक्षण किया.

SP Kapil Chaudhary inspected Jharkhand Bihar border In Palamu
निरीक्षण के क्रम में पलामू एसपी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 21, 2026 at 11:06 PM IST

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पलामूः झारखंड बिहार बॉर्डर पर पुलिस अपने निगरानी को बढ़ाएगी. पलामू के हरिहरगंज में बिहार के औरंगाबाद से सटा हुआ इंटरस्टेट बॉर्डर है और इंटरस्टेट चेक पोस्ट भी है.

दरअसल, पलामू एसपी कपिल चौधरी ने मंगलवार को बिहार बॉर्डर, हरिहरगंज, छतरपुर और पड़वा थाना का निरीक्षण किया. इसी निरीक्षण के क्रम में एसपी ने इंटरस्टेट बॉर्डर पर निगरानी बढ़ाने का निर्देश दिया है. नेशनल हाईवे पर भी निगरानी बढ़ाने को कहा गया है. हरिहरगंज और छतरपुर नेशनल हाईवे के किनारे मौजूद है और दोनों इलाके नक्सल गतिविधि के लिए चर्चित रहे है.

पलामू में पदभार ग्रहण करने के बाद एसपी कपिल चौधरी पहली बार हरिहरगंज छतरपुर एवं पड़वा थाना में पहुंचे. एसपी कपिल चौधरी ने बताया कि निरीक्षण के क्रम में कई बिंदुओं पर निर्देश दिए गए हैं और इंटरस्टेट बॉर्डर पर निगरानी बढ़ाने को कहा गया है.

दरअसल, हरिहरगंज का इलाका नक्सल अभियान के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है. इसी इलाके से बिहार के गया एवं औरंगाबाद से सटे हुए सीमावर्ती इलाके में अभियान चलाया जाता है और नक्सल गतिविधि पर निगरानी रखी जाती है.

पलामू में सबसे अधिक पुलिस बल छतरपुर पुलिस अनुमंडल के इलाके में तैनात हैं और हरिहरगंज छतरपुर थाना क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पुलिस पिकेट भी है. हरिहरगंज छतरपुर के इलाके से ही बिहार, उत्तर प्रदेश के लोग पलामू के इलाके में दाखिल होते हैं.

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