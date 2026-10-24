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बटाने डैम को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की तैयारी, डीसी, एसपी ने बटाने डैम परियोजना का किया निरीक्षण

लोगों के बीच पलामू डीसी और एसपी ( Etv Bharat )

पलामू: झारखंड-बिहार सीमावर्ती इलाके में मौजूद पलामू के बटाने डैम को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की तैयारी की जा रही है. पलामू डीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत और एसपी कपिल चौधरी ने शनिवार को बटाने डैम का निरीक्षण किया. इस दौरान दोनों अधिकारियों ने बटाने डैम में पर्यटन की संभावनाओं को तलाश किया और स्थानीय ग्रामीणों के साथ बातचीत की.

डीसी ने स्थानीय ग्रामीणों के बीच चौपाल लगाया