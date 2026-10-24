बटाने डैम को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की तैयारी, डीसी, एसपी ने बटाने डैम परियोजना का किया निरीक्षण
बटाने डैम झारखंड-बिहार के सीमावर्ती इलाके में स्थित है, इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की तैयारी है. नीरज कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 24, 2026 at 8:54 PM IST
पलामू: झारखंड-बिहार सीमावर्ती इलाके में मौजूद पलामू के बटाने डैम को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की तैयारी की जा रही है. पलामू डीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत और एसपी कपिल चौधरी ने शनिवार को बटाने डैम का निरीक्षण किया. इस दौरान दोनों अधिकारियों ने बटाने डैम में पर्यटन की संभावनाओं को तलाश किया और स्थानीय ग्रामीणों के साथ बातचीत की.
डीसी ने स्थानीय ग्रामीणों के बीच चौपाल लगाया
डीसी ने बटाने बांध परियोजना की समीक्षा की और डूब क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों के साथ बातचीत भी की. उन्होंने परियोजना से जुड़े भूमि अधिग्रहण के विभिन्न मामलों के बारे में अंचल अधिकारी से जानकारी मांगी और काम की प्रगति की समीक्षा की. समीक्षा के बाद डीसी ने स्थानीय ग्रामीणों के बीच चौपाल लगाया और उनके साथ बातचीत की.
झारखंड और बिहार की यह महत्वपूर्ण परियोजना है
डीसी और एसपी दोनों ने ग्रामीणों के साथ संवाद किया और उनकी समस्याओं को सुना. दरअसल बटाने डैम, बटाने नदी पर बना हुआ है. झारखंड और बिहार के इलाके की यह महत्वपूर्ण परियोजना है जिससे दोनों राज्यों में सिंचाई होना है.
कई विस्थापितों को मुआवजा नहीं मिला
बटाने डैम को लेकर पिछले दो वर्षों से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर बटाने डैम को लेकर कई स्तर पर आवाज उठा चुके हैं. बटाने डैम से जुड़े हुए विस्थापितों के मुआवजे को लेकर लंबे समय से जमीन का विवाद चल रहा है. कई विस्थापितों को आज तक मुआवजा नहीं मिला है.
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