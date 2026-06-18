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पलामू में हुई क्राइम मीटिंग में थाना प्रभारियों को सौंपी गई जमीन माफिया की सूची, एसपी ने दिया सभी को टास्क

पलामू में एसपी कपिल चौधरी ने क्राइम मीटिंग में जमीन माफियाओंं की सूची थाना प्रभारियों को सौंपी है.

SP Kapil Chaudhary at crime meeting
क्राइम मीटिंग में एसपी कपिल चौधरी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 18, 2026 at 8:30 PM IST

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पलामू: जिले में तैयार भू-माफिया की सूची सभी थाना प्रभारियों को उपलब्ध करवा दी गई है. थाना प्रभारियों को भू-माफिया के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश जारी किया गया है. गुरुवार को पलामू एसपी कपिल चौधरी ने जिले के पुलिस अधिकारियों के साथ क्राइम मीटिंग की. क्राइम मीटिंग में कई बिंदुओं पर चर्चा की गई और महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए.

थाना प्रभारियों को उपलब्ध कराई गई भू-माफिया से संबंधित सूची

इधर, मुकदमों का बेहतर अनुसंधान करने वाले थाना प्रभारियों को रिवॉर्ड भी दिया गया जबकि अगले महीने के लिए सभी को टास्किंग दिया गया है. इसी बैठक में सभी थाना प्रभारियों को भू-माफिया से संबंधित सूची उपलब्ध करवाई गई है. मई महीने में पलामू में जितने मुकदमे रजिस्टर्ड हुए हैं, उससे ज्यादा पुलिस अधिकारियों ने मुकदमों का अनुसंधान पूरा किया है.

जानकारी देते हुए एसपी कपिल चौधरी (Etv Bharat)

बेहतर काम करने वाले थाना प्रभारियों को मिला रिवॉर्ड

क्राइम मीटिंग में एसपी ने लंबित मुकदमों का अनुसंधान तेज करने और वारंट के निष्पादन करने का निर्देश दिया है. एसपी कपिल चौधरी ने बताया कि क्राइम मीटिंग में लंबित प्रकरणों के अनुसंधान की समीक्षा की गई है, जो सालों से लंबी थे. समीक्षा क्रम में जिन थाना प्रभारियों ने बेहतर काम किया है, उन्हें रिवॉर्ड दिया गया है. क्राइम मीटिंग में मुख्य तौर पर पिछले 10 साल में अलग-अलग अपराध में शामिल आरोपियों के वेरिफिकेशन के साथ-साथ जेल से बाहर निकलने वाले अपराधियों पर निगरानी की समीक्षा की गई है.

एसपी ने आगे बताया कि अलग-अलग कैटेगरी के भू-माफियाओं की सूची थाना प्रभारी को उपलब्ध कराई गई है. सभी को थाना बुलाकर सत्यापन किया जाएगा और उनके खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

बता दें कि क्राइम मीटिंग में पलामू के सभी एसडीपीओ, इंस्पेक्टर, थाना प्रभारी मौजूद थे.

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