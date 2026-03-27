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बीजापुर में बच्चा चोर और किडनी चोर की अफवाह पर न दें ध्यान- एसपी जितेंद्र यादव

एसपी ने स्पष्ट किया है कि इस प्रकार की अधिकांश सूचनाएं पूरी तरह निराधार होती हैं और इनका उद्देश्य केवल लोगों में दहशत फैलाना होता है. उन्होंने कहा कि बिना किसी पुष्टि के ऐसी खबरों को आगे बढ़ाना समाज के लिए नुकसानदायक है और इससे कानून व्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है.उन्होंने नागरिकों को समझाइश देते हुए कहा कि किसी भी अज्ञात व्यक्ति या संदिग्ध गतिविधि को लेकर अफवाह फैलाने से बचें.

बीजापुर : नक्सल प्रभावित बीजापुर में बच्चा चोरी और किडनी चोरी की भ्रामक अफवाह फैलाई जा रही है. यह अफवाह सोशल मीडिया और मौखिक तौर पर लोग फैला रहे हैं. जिसकी वजह से लोगों में डर और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है. इसे देखते हुए बीजापुर के एसपी डॉक्टर जितेंद्र यादव ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है और उन्होंने कहा कि इस तरह की अफवाह पर लोग ध्यान न दें.

बीजापुर एसपी जितेंद्र यादव (ETV BHARAT)

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक आदि पर प्राप्त किसी भी वीडियो, फोटो या संदेश को बिना सत्यापन के साझा न करें.यदि आपके गांव या आसपास किसी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि नजर आती है तो तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दें, लेकिन खुद से कोई कार्रवाई करने या भीड़ के साथ कानून हाथ में लेने की कोशिश न करें- डॉ जितेंद्र यादव, एसपी, बीजापुर

अफवाहों पर विश्वास न करें- डॉ जितेंद्र यादव

एसपी डॉ जितेंद्र यादव ने यह भी कहा कि अफवाहों के कारण कई बार निर्दोष लोगों को गलतफहमी में नुकसान उठाना पड़ता है, जिससे मारपीट और अन्य अप्रिय घटनाएं सामने आती हैं. ऐसी घटनाएं न केवल मानवीय दृष्टि से गलत हैं, बल्कि कानूनन भी दंडनीय हैं. इसलिए हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह जागरूकता और समझदारी का परिचय दे.पुलिस प्रशासन द्वारा समय-समय पर ऐसी अफवाहों की जांच कर वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाती है. आम जनता से अपील की गई है कि वे केवल आधिकारिक और विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर ही विश्वास करें.

पुलिस ने जिले के सभी नागरिकों से आग्रह किया है कि वे अपने-अपने गांवों और मोहल्लों में इस संबंध में जागरूकता फैलाएं, ताकि क्षेत्र में शांति, आपसी विश्वास और कानून व्यवस्था बनी रहे. किसी भी प्रकार की शंका या संदिग्ध गतिविधि की स्थिति में तुरंत नजदीकी पुलिस थाना या पुलिस कंट्रोल रूम बीजापुर को सूचित करें. जिससे विपरीत परिस्थितियां पैदा न हो सके.