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सपा का 'जन-मन घोषणापत्र' 'धन-मन वादी, पीडीए की तरह हवा हवाई: मायावती

सपा का 'जन-मन घोषणापत्र' 'धन-मन वादी, पीडीए की तरह हवा हवाई: मायावती ( ETV Bharat )

लखनऊ: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया. उन्होंने अपने घोषणा पत्र को प्रण पत्र नाम दिया है और इसमें जनता से कई लोक लुभावने वादे किए हैं.

सपा के इस घोषणा पत्र पर बसपा ने कटाक्ष किया है. बीएसपी प्रमुख मायावती ने सपा प्रमुख के इस प्रण पत्र को पीडीए की तरह ही कोरा हवा हवाई बताया है. मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर अखिलेश के जन मन मेनिफेस्टो प्रण पत्र पर प्रतिक्रिया दी है.

बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने पोस्ट पर लिखा है कि यूपी में समाजवादी पार्टी का 'जन-मन का मेनिफेस्टो' के नाम से जारी किया गया यह 'प्रण-पत्र' इनके कथित पीडीए की तरह ही कोरा हवा हवाई और 'थोथा चना बाजे घना' की कहावत को ही चरितार्थ करने वाला ज़्यादा है. वैसे भी इस पार्टी का स्वभाव जग जाहिर तौर पर ग़रीबों, दलितों, पिछड़ों व मुस्लिमों आदि के वास्तविक हित, कल्याण, उनका मान-सम्मान व सुरक्षा के विरुद्ध अधिकतर संकीर्ण व जातिवादी तथा धन्नासेठ-समर्थक भी रहा है. मावयवती ने कहा कि इसका एक ताज़ा उदाहरण यूपी से राज्यसभा के लिए हाल ही में हुए द्विवार्षिक चुनाव में पीडीए को प्रश्रय देने के बजाय बड़े धन्नासेठ को प्राथमिकता देना है. ऐसी नीतियों और कार्यकलापों से प्रदेश की ग़रीबी, बेरोजगारी, पिछड़ापन व पलायन की गंभीर समस्या क्या कभी दूर हो पायेगी, कभी नहीं.