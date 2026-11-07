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UP Election 2027: पीडीए के बाद सवर्ण वोटों को साधने में जुटी सपा

लखनऊ: आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अभी से ही अपनी तैयारियां शुरू कर दी है. चुनाव में जातीय समीकरण और अलग-अलग वर्गों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश भी पार्टियों ने तेज कर दी है. समाजवादी पार्टी पहले से ही पीडीए (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) के नारे के साथ अपनी राजनीतिक रणनीति आगे बढ़ा रही है.

इसी बीच राजधानी लखनऊ में शनिवार को सपा कार्यालय के सामने लगा एक पोस्टर चर्चा का विषय बन गया. इस पोस्टर के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से सवर्ण समाज को भी पीडीए के साथ जोड़ने का संदेश देने की कोशिश की गई है.

UP Election 2027 (Photo Credit: ETV Bharat)

समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने राहुल शुक्ला की ओर से एक होर्डिंग लगाई गई है.

पोस्टर पर बड़े अक्षरों में लिखा है कि सवर्ण चाह दिखाएगा, पीडीए सीएम बनाएगा और अखिलेश भैया को 2027 में अवश्य मुख्यमंत्री बनाएगा. इसके साथ ही दीपावली और छठ पूजा की शुभकामनाएं भी दी गई हैं.पोस्टर में अखिलेश यादव की तस्वीर के साथ विधानसभा भवन और लोकभवन की तस्वीर भी लगाई गई है. इसमें अखिलेश यादव को लोकभवन की ओर जाते हुए दिखाया गया है. तस्वीर के साथ जीरो किलोमीटर का संदेश भी लिखा है.

पोस्टर की पूरी थीम 2027 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने की अपील पर आधारित है.समाजवादी पार्टी के राजनीति में पिछले कुछ समय से पीडीए का नारा प्रमुखता से सामने आ रहा है. पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्गों को एक साथ लाने की बात करते रहे हैं. अब सपा कार्यालय के सामने लगे इस पोस्टर में सवर्ण समाज का जिक्र भी खास तौर पर किया गया है.