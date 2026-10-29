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पलामू में निजी इंडस्ट्री के स्टाफ क्वार्टर के चोरी को लेकर एसआईडी का गठन, एसपी ने किया घटनास्थल का निरीक्षण

SP द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण ( ETV Bharat )

पलामूः जिला के रेहला थाना क्षेत्र में ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड के आठ स्टाफ क्वार्टर में चोरी के मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया है.

दरअसल, दुर्गा पूजा के दौरान हाई सिक्युरिटी जोन वाले कंपनी के स्टाफ क्वार्टर में चोरी की घटना हुई थी. पलामू एसपी कपिल चौधरी ने गुरुवार की देर शाम ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड के स्टाफ क्वार्टर में हुई चोरी की घटनाओं का जायजा लिया है. पूरे मामले में उदभेदन एवं कार्रवाई के लिए बिश्रामपुर पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी चिरंजीव मंडल के नेतृत्व में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया है.