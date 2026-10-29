पलामू में निजी इंडस्ट्री के स्टाफ क्वार्टर के चोरी को लेकर एसआईडी का गठन, एसपी ने किया घटनास्थल का निरीक्षण
पलामू में निजी इंडस्ट्री के स्टाफ क्वार्टर के चोरी को लेकर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया है. नीरज कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 29, 2026 at 9:44 PM IST
पलामूः जिला के रेहला थाना क्षेत्र में ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड के आठ स्टाफ क्वार्टर में चोरी के मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया है.
दरअसल, दुर्गा पूजा के दौरान हाई सिक्युरिटी जोन वाले कंपनी के स्टाफ क्वार्टर में चोरी की घटना हुई थी. पलामू एसपी कपिल चौधरी ने गुरुवार की देर शाम ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड के स्टाफ क्वार्टर में हुई चोरी की घटनाओं का जायजा लिया है. पूरे मामले में उदभेदन एवं कार्रवाई के लिए बिश्रामपुर पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी चिरंजीव मंडल के नेतृत्व में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया है.
एसपी कपिल चौधरी ने पूरे मामले में चोरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कई बिंदुओं पर निर्देश दिया है. साथ ही पूरे मामले का उद्भेदन जल्द करने को कहा है. एसपी ने रेहला थाना का भी निरीक्षण किया है एवं कई बिंदुओं पर निर्देश जारी किया है. ऐसा पहली बार हुआ है कि हाई सिक्युरिटी जोन में मौजूद क्वार्टर को निशाना बनाया गया था और चोरी की घटना हुई. पुलिस इलाके के सभी सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है जबकि कई तकनीकी बिंदुओं पर भी अनुसंधान कर रही है.
पुलिस यह पता लग रही है की चोरी की घटना में शामिल कौन से लोग हैं और कौन सा गिरोह है. एसडीपीओ चिरंजीवी मंडल ने बताया कि घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है साथ ही साथ कई बिंदुओं पर दिशा निर्देश जारी किए गए है. पुलिस पूरे मामले में अनुसंधान एवं छानबीन कर रही है.
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