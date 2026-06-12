एसपी ने गठित की स्पेशल इन्वेस्टीगेशन सेल, तीन थानेदार को शोकॉज भी
अपराध नियंत्रण को लेकर गिरिडीह के एसपी ने सख्ती दिखायी है. तीन थानेदार पर रुख कड़ा किया है.
Published : June 12, 2026 at 9:08 PM IST
गिरिडीहः अलग-अलग मामलों में लापरवाही पर एसपी ने तीन थाना प्रभारियों से स्पष्टीकरण मांगा है. जिन्हें शोकॉज किया गया है उनमें जमुआ थाना प्रभारी विभूति देव, सरिया थाना प्रभारी पिकू कुमार एवं तिसरी थाना प्रभारी शंभूनाथ ईश्वर शामिल है. तीनों से जल्द ही जवाब देने को कहा गया है. जवाब संतोषजनक नहीं मिलने पर विभागीय कार्रवाई की भी बात एसपी डॉ विमल कुमार ने की है.
दरअसल, शुक्रवार को एसपी डॉ विमल कुमार ने जिला में अपराध नियंत्रण, कांडों के अनुसंधान एवं लंबित मामलों की समीक्षा की. इस दौरान सभी एसडीपीओ, डीएसपी, इंस्पेक्टर के साथ थाना प्रभारी मौजूद रहे. समीक्षा बैठक में संबंधित थानों के कार्यों, कांडों के निष्पादन तथा अनुसंधान की प्रगति अपेक्षा के अनुरूप नहीं पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई है.
एसपी ने तीनों थाना प्रभारियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया है. डॉ. विमल कुमार ने स्पष्ट किया है कि यदि संबंधित अधिकारियों द्वारा दिए गए जवाब संतोषजनक नहीं पाए गए तो उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी.
अपराध की मासिक समीक्षा बैठक ली गई. बैठक में सभी महत्वपूर्ण बिंदू की समीक्षा की गई. स्पेशल इन्वेस्टीगेशन सेल का गठन किया गया. साथ ही साथ थाना प्रभारी द्वारा किए गए कार्यों का भी आकलन किया गया. कार्य में गुणवत्ता नहीं रहने के कारण तीन थाना प्रभारी से स्पष्टीकरण भी पूछा गया है. संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी. -डॉ. विमल कुमार, एसपी, गिरिडीह.
विशेष टीम का गठन
दूसरी तरफ समीक्षा के दौरान ही गंभीर मामले के निष्पादन को लेकर स्पेशल इन्वेस्टीगेशन सेल का भी गठन किया गया. यह सेल गंभीर मामलों की जांच विशेष तरीके से करेगी. सेल को दो हिस्से में बांटा गया है. एक टीम 7 सदस्यों की होगी जो मुख्यालय में रहेगी. दूसरी टीम पांच सदस्यों की होगी जो खोरीमहुआ में सक्रिय रहेगी. टीम के सदस्य किसी भी बड़ी घटना पर संबंधित थाना की पुलिस को सहयोग करेगी.
समीक्षा के दौरान एसपी ने साथ ही सभी थाना प्रभारियों को लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन करने, अपराध नियंत्रण पर विशेष ध्यान देने और अनुसंधान कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है. एसपी ने साफ कहा कि थाना में आनेवाले लोगों की समस्या का समाधान करना, अपराध पर नियंत्रण करना, लंबित कांड का जल्द से जल्द निष्पादन करना है.
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