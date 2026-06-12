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एसपी ने गठित की स्पेशल इन्वेस्टीगेशन सेल, तीन थानेदार को शोकॉज भी

गिरिडीहः अलग-अलग मामलों में लापरवाही पर एसपी ने तीन थाना प्रभारियों से स्पष्टीकरण मांगा है. जिन्हें शोकॉज किया गया है उनमें जमुआ थाना प्रभारी विभूति देव, सरिया थाना प्रभारी पिकू कुमार एवं तिसरी थाना प्रभारी शंभूनाथ ईश्वर शामिल है. तीनों से जल्द ही जवाब देने को कहा गया है. जवाब संतोषजनक नहीं मिलने पर विभागीय कार्रवाई की भी बात एसपी डॉ विमल कुमार ने की है.

दरअसल, शुक्रवार को एसपी डॉ विमल कुमार ने जिला में अपराध नियंत्रण, कांडों के अनुसंधान एवं लंबित मामलों की समीक्षा की. इस दौरान सभी एसडीपीओ, डीएसपी, इंस्पेक्टर के साथ थाना प्रभारी मौजूद रहे. समीक्षा बैठक में संबंधित थानों के कार्यों, कांडों के निष्पादन तथा अनुसंधान की प्रगति अपेक्षा के अनुरूप नहीं पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई है.

एसपी ने तीनों थाना प्रभारियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया है. डॉ. विमल कुमार ने स्पष्ट किया है कि यदि संबंधित अधिकारियों द्वारा दिए गए जवाब संतोषजनक नहीं पाए गए तो उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी.

अपराध की मासिक समीक्षा बैठक ली गई. बैठक में सभी महत्वपूर्ण बिंदू की समीक्षा की गई. स्पेशल इन्वेस्टीगेशन सेल का गठन किया गया. साथ ही साथ थाना प्रभारी द्वारा किए गए कार्यों का भी आकलन किया गया. कार्य में गुणवत्ता नहीं रहने के कारण तीन थाना प्रभारी से स्पष्टीकरण भी पूछा गया है. संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी. -डॉ. विमल कुमार, एसपी, गिरिडीह.

विशेष टीम का गठन