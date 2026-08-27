"स्मृति ईरानी का कमल का बटन दबाओ, 13 रुपये किलो चीनी पाओ का वादा निकला खोखला" सपा नेताओं ने मुफ्त में बांटी शक्कर
सपा नेता राम उदित यादव ने कहा कि चीनी के दाम आसमान छू रहे हैं. इसलिए हमने रक्षाबंधन पर लोगों को मुफ्त में दिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 27, 2026 at 5:33 PM IST
अमेठी: जनपद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रक्षाबंधन के अवसर पर स्टॉल लगाकर आम जनता को मुफ्त चीनी बांटी. इस दौरान सपा जिला अध्यक्ष राम उदित यादव ने भाजपा पर तीखा तंज कसा. उन्होंने कहा कि स्मृति ईरानी ने वादा किया था कि कमल का बटन दबाओ और 13 रुपये किलो चीनी पाओ. उनकी सरकार भी बन गई, तब भी उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया, बल्कि चीनी के दाम आसमान छू रहे हैं. इसलिए हमने रक्षाबंधन पर चीनी वितरण का काम किया.
दरअसल, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को गौरीगंज में जिला अध्यक्ष राम उदित यादव के नेतृत्व में फ्री चीनी बांटी. इस दौरान समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष राम उदित यादव ने कहा कि चीनी के दाम आसमान छू रहे हैं. चीनी बहुत महंगी हो गई है. रक्षाबंधन का त्योहार भी है, इसलिए हम समाजवादी लोग जरूरत मंद लोगों को चीनी का वितरण कर रहे हैं.
जिन परिवारों का यह रक्षाबंधन पर्व फीका पड़ रहा था, महंगाई के चलते उन परिवारों को हम लोग चीनी वितरण करने का काम रहे हैं. उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि अभी तो हम लोगों ने पांच कुंतल चीनी बांटने की व्यवस्था की है, इसके आगे चाहे जितनी चीनी लगेगी हम लोग बांटेंगे.
जिला अध्यक्ष राम उदित यादव ने बीजेपी की राष्ट्रीय महामंत्री एवं पूर्व सांसद स्मृति ईरानी पर तंज कसते हुए कहा कि यहां पूर्व सांसद स्मृति ईरानी ने साल 2019 में कहा था कि कमल का बटन दबाओ 13 रुपए किलो चीनी पाओ. फिलहाल उन्होंने अपना वादा नहीं पूरा किया. उनका वादा बिल्कुल खोखला निकला. फिर हम लोग निर्णय लिए की रक्षाबंधन के इस पर्व पर गरीबों को चीनी बांटने का काम करेंगे.
आपको बता दें कि साल 2019 के आम चुनाव के दौरान एक जनसभा में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा था कि इस बार कमल का फूल का बटन दबाओ और 13 रुपए किलो चीनी पाओ. इस घोषणा को लेकर विपक्ष आए दिन बीजेपी और स्मृति ईरानी को निशाने पर लेता रहता है.
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