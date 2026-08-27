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"स्मृति ईरानी का कमल का बटन दबाओ, 13 रुपये किलो चीनी पाओ का वादा निकला खोखला" सपा नेताओं ने मुफ्त में बांटी शक्कर

सपा नेताओं ने मुफ्त में बांटी शक्कर ( Photo Credit; ETV Bharat )

अमेठी: जनपद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रक्षाबंधन के अवसर पर स्टॉल लगाकर आम जनता को मुफ्त चीनी बांटी. इस दौरान सपा जिला अध्यक्ष राम उदित यादव ने भाजपा पर तीखा तंज कसा. उन्होंने कहा कि स्मृति ईरानी ने वादा किया था कि कमल का बटन दबाओ और 13 रुपये किलो चीनी पाओ. उनकी सरकार भी बन गई, तब भी उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया, बल्कि चीनी के दाम आसमान छू रहे हैं. इसलिए हमने रक्षाबंधन पर चीनी वितरण का काम किया. समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चीनी बांटी (Video Credit; ETV Bharat) दरअसल, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को गौरीगंज में जिला अध्यक्ष राम उदित यादव के नेतृत्व में फ्री चीनी बांटी. इस दौरान समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष राम उदित यादव ने कहा कि चीनी के दाम आसमान छू रहे हैं. चीनी बहुत महंगी हो गई है. रक्षाबंधन का त्योहार भी है, इसलिए हम समाजवादी लोग जरूरत मंद लोगों को चीनी का वितरण कर रहे हैं.