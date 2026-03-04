ETV Bharat / state

रंगों से सराबोर है जनता, ड्यूटी निभाते मन रही पुलिस-अर्द्ध सैनिक बल की होली, एसपी ने खिलाई मिठाई

इन सबों के इतर पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों की होली फीकी है. परिवार से दूर, रंग से दूर जवान के साथ अधिकारी ड्यूटी में लगे हैं. सुबह से लेकर रात तक चौक चौराहों से लेकर गली - मोहल्ले तक जवान तैनात हैं. इनकी ड्यूटी है कि विधि व्यवस्था कायम रहे, लोग शांति से पर्व का आनंद ले सके. ऐसे ही जवानों और अधिकारियों से ईटीवी भारत संवाददाता ने बात की.

गिरिडीहः उत्साह, प्रेम और रंगों का त्योहार होली की धूम चारों तरफ है. बड़े हो या बूढ़े, अमीर या गरीब सब उल्लास में जुटे हैं. चारों तरफ युवकों की टोली घूम रही है. एक दूसरे को रंग लगाया जा रहा है. लोग तरह तरह के पकवान का आनंद ले रहे हैं.

गिरिडीह के बड़ा चौक में तैनात एसएसबी के पदाधिकारी गुनाधर ने बताया कि उनकी होली, दिवाली, दुर्गा पूजा इसी तरह से बीतती है. पश्चिम बंगाल के रहने वाले गुनाधर कहते हैं परिवार की याद आती है लेकिन लोगों की, देश की सुरक्षा पहले जरुरी है. यहीं पर तैनात एसएसबी के जवान दिनेश तिवारी कहते हैं घर जाने का इच्छा तो रहती है लेकिन पहले विधि व्यवस्था को दुरुस्त रखना जरूरी है. यहीं पर तैनात पुलिस इंस्पेक्टर दिनेश कुमार कहते हैं कि पहले कर्तव्य का पालन करना जरूरी है.

जवानों से मिले एसपी, खिलाई मिठाई

इधर परिवार से दूर रहते हुए सुरक्षा में तैनात जवानों की हौसला अफजाई करने और परिवार का माहौल देने की कोशिश गिरिडीह में की गई. यहां एसपी डॉ बिमल कुमार के नेतृत्व में पुलिस अधिकारी निकले और सभी जवानों को होली की मिठाई खिलायी. कहा कि सुरक्षा में तैनात जवानों के बीच खुशियां बांटी जा रही है. उनसे सभी अधिकारी मिल रहे हैं. मिठाई खिला रहे हैं, भोजन की भी व्यवस्था हरेक थाना इलाके में की गई है.

ये भी पढ़ेंः

छुट्टी न देले मैडम जी! पलामू डीसी, एसपी ने पुलिस जवानों और सरकारी कर्मियों के साथ जमकर खेली होली

19 क्यूआरटी के साथ सैकड़ों जवान तैनात, माहौल खराब करने वाले जायेंगे जेल!



