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डॉ. संजयन त्रिपाठी को जिताने के लिए अंबेडकरनगर में सपा ने कसी कमर, हरदोई में बीजेपी अभियान में जुटी

एमएलसी चुनाव को लेकर सपा और बीजेपी ने कसी कमर. ( ईटीवी भारत )

अम्बेडकरनगर / हरदोई: अम्बेडकरनगर जिले में गोरखपुर–फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं.

सपा के वरिष्ठ नेता एवं आलापुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक त्रिभुवन दत्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी प्रत्याशी डॉ. संजयन त्रिपाठी को जिताने के लिए पूरी ताकत से जुटने की बात कही.

प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए विधायक त्रिभुवन दत्त ने शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में पार्टी की रणनीति और प्रत्याशी के समर्थन में कार्यकर्ताओं की सक्रियता पर जोर दिया. पार्टी की कोशिश है कि शिक्षक मतदाताओं तक पहुंच बनाकर डॉ. संजयन त्रिपाठी के पक्ष में समर्थन जुटाया जाए. डॉ. संजयन त्रिपाठी का शिक्षक राजनीति से पुराना जुड़ाव रहा है. वहीं, इस चुनाव में भाजपा ने मौजूदा विधान परिषद सदस्य ध्रुव कुमार त्रिपाठी को प्रत्याशी बनाया है. ऐसे में गोरखपुर–फैजाबाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है. समाजवादी पार्टी की ओर से प्रत्याशी के समर्थन में की जा रही तैयारियों के बीच अब निगाहें चुनाव प्रचार और शिक्षक मतदाताओं के रुख पर टिकी हैं. शिक्षक हितों के लिए भाजपा प्रतिबद्ध: अजीत सिंह बब्बन