डॉ. संजयन त्रिपाठी को जिताने के लिए अंबेडकरनगर में सपा ने कसी कमर, हरदोई में बीजेपी अभियान में जुटी
गोरखपुर–फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र और लखनऊ खंड शिक्षक विधान परिषद चुनाव की तैयारियों पर राजनीतिक दल सक्रिय.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 20, 2026 at 4:31 PM IST
अम्बेडकरनगर / हरदोई: अम्बेडकरनगर जिले में गोरखपुर–फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं.
सपा के वरिष्ठ नेता एवं आलापुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक त्रिभुवन दत्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी प्रत्याशी डॉ. संजयन त्रिपाठी को जिताने के लिए पूरी ताकत से जुटने की बात कही.
प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए विधायक त्रिभुवन दत्त ने शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में पार्टी की रणनीति और प्रत्याशी के समर्थन में कार्यकर्ताओं की सक्रियता पर जोर दिया.
पार्टी की कोशिश है कि शिक्षक मतदाताओं तक पहुंच बनाकर डॉ. संजयन त्रिपाठी के पक्ष में समर्थन जुटाया जाए.
डॉ. संजयन त्रिपाठी का शिक्षक राजनीति से पुराना जुड़ाव रहा है. वहीं, इस चुनाव में भाजपा ने मौजूदा विधान परिषद सदस्य ध्रुव कुमार त्रिपाठी को प्रत्याशी बनाया है. ऐसे में गोरखपुर–फैजाबाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
समाजवादी पार्टी की ओर से प्रत्याशी के समर्थन में की जा रही तैयारियों के बीच अब निगाहें चुनाव प्रचार और शिक्षक मतदाताओं के रुख पर टिकी हैं.
शिक्षक हितों के लिए भाजपा प्रतिबद्ध: अजीत सिंह बब्बन
हरदोई: भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय पर जिलाध्यक्ष अजीत सिंह बब्बन की अध्यक्षता में लखनऊ खंड शिक्षक विधान परिषद चुनाव को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई. बैठक में शिक्षक विधान परिषद प्रत्याशी उमेश द्विवेदी विशेष रूप से उपस्थित रहे.
उन्होंने शिक्षक मतदाताओं और विधानसभा प्रभारियों के साथ सीधा संवाद कायम किया और शिक्षक समाज के हित में किए गए कार्यों, उपलब्धियों तथा सरकार की लोककल्याणकारी नीतियों की जानकारी साझा करते हुए समर्थन की अपील की.
बैठक के दौरान शिक्षक समाज के हितों से जुड़े विभिन्न ज्वलंत विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई.
जिलाध्यक्ष अजीत सिंह बब्बन ने कहा कि भाजपा सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के माध्यम से देश की शिक्षा व्यवस्था में व्यापक और क्रांतिकारी सुधार किए हैं.
शिक्षकों के प्रशिक्षण, शैक्षिक गुणवत्ता में वृद्धि और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर निरंतर कार्य हो रहा है.
उन्होंने बताया कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं के विकास, शिक्षण संसाधनों की उपलब्धता और डिजिटल शिक्षा के विस्तार से शिक्षण व्यवस्था को आधुनिक स्वरूप प्रदान किया गया है.
उन्होंने आगामी 23 अक्टूबर को होने वाले मतदान में शत-प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान करते हुए सभी विधानसभा प्रभारियों और कार्यकर्ताओं को शिक्षक मतदाताओं से घर-घर जाकर संपर्क साधने के निर्देश दिए.