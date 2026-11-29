दुमका में छात्रा से दुष्कर्म मामला: एसपी ने गठित की एसआईटी, भाजपा नेता ने पीड़ित परिवार से की मुलाकात
दुमका में छात्रा से दुष्कर्म मामले में एसपी ने एसआईटी गठित कर दी है. पुलिस की छापेमारी जारी है, पर आरोपी फरार है.
Published : November 29, 2026 at 11:12 PM IST
दुमका: झारखंड की उपराजधानी दुमका जिले के रामगढ़ प्रखंड स्थित एक निजी स्कूल के संचालक पर नौ वर्षीय छात्रा के साथ दुष्कर्म का आरोप लगा है. यह आरोप छात्रा के पिता ने लगाया है.
इस मामले की गंभीरता को देखते हुए निजी स्कूल संचालक की गिरफ्तारी के लिए एसपी पीतांबर सिंह खेरवार ने एसडीपीओ नवल किशोर सिंह के नेतृत्व में एसआईटी गठित की है. जिसमें रामगढ़ थाना प्रभारी मनीष कुमार के अलावा कई सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल शामिल हैं. एसडीपीओ ने बताया कि पुलिस की इस टीम ने पिछले 24 घंटे में कई जगह छापेमारी की, लेकिन अब तक स्कूल संचालक की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है.
प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष सुनील सोरेन पहुंचे रामगढ़
रामगढ़ प्रखंड क्षेत्र के निजी विद्यालय संचालक पर छात्रा के साथ दुष्कर्म का आरोप लगने के बाद यह मामला अब राजनीतिक तूल पकड़ने लगा है. आज रविवार की शाम दुमका के पूर्व सांसद और झारखंड प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष सुनील सोरेन पीड़िता के परिजनों से मिलने पहुंचे. उन्होंने परिजनों से मुलाकात कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली और पीड़िता को उचित न्याय दिलाने का भरोसा दिया.
इसके बाद पूर्व सांसद रामगढ़ थाना पहुंचे और थाना प्रभारी मनीष कुमार से मुलाकात कर मामले में अब तक हुई पुलिस कार्रवाई की जानकारी ली. उन्होंने थाना प्रभारी से कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए दोषियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि पीड़िता को जल्द न्याय मिल सके.
उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भूमिका पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि अब तक दोषियों को सजा दिलाने के लिए जनप्रतिनिधियों की ओर से कोई ठोस पहल सामने नहीं आई है. उनकी चुप्पी मौन समर्थन को दर्शाता है. पूर्व सांसद ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि पीड़िता को जल्द न्याय नहीं मिला और आरोपी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया, तो वे लोग सड़क पर उतरकर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे.
असामाजिक तत्वों ने विद्यालय से कई सामानों की चोरी की
इधर, विद्यालय संचालक के फरार होने और उसके वार्डन की गिरफ्तारी के बाद विद्यालय के हॉस्टल में रह कर पढ़ रहे सभी 36 बच्चों को उनके अभिभावक अपने साथ घर लेकर चले गए हैं. ऐसे में असामाजिक तत्वों ने विद्यालय को निशाना बनाते हुए विद्यालय के पंखे, कूलर सहित बेंच-डेस्क गायब कर दिए. साथ ही विद्यालय की खिड़की और दरवाजे को भी उखाड़ कर ले गए और विद्यालय की लाइब्रेरी में रखीं किताबों-कॉपियों को तहस-नहस कर दिया.
क्या कहते हैं एसडीपीओ
इस पूरे मामले पर जरमुंडी क्षेत्र के एसडीपीओ नवल किशोर सिंह ने बताया कि निजी स्कूल संचालक की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. आरोपी को जल्द पकड़ लिया जाएगा. जबकि स्कूल में असामाजिक तत्वों द्वारा सामानों की चोरी के विषय में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि घटना की जानकारी प्राप्त हुई है, पर इससे संबंधित किसी तरह की कोई शिकायत थाने को प्राप्त नहीं हुई है.
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