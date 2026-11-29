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दुमका में छात्रा से दुष्कर्म मामला: एसपी ने गठित की एसआईटी, भाजपा नेता ने पीड़ित परिवार से की मुलाकात

दुमका का रामगढ़ थाना. ( फोटो-ईटीवी भारत )

दुमका: झारखंड की उपराजधानी दुमका जिले के रामगढ़ प्रखंड स्थित एक निजी स्कूल के संचालक पर नौ वर्षीय छात्रा के साथ दुष्कर्म का आरोप लगा है. यह आरोप छात्रा के पिता ने लगाया है.

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए निजी स्कूल संचालक की गिरफ्तारी के लिए एसपी पीतांबर सिंह खेरवार ने एसडीपीओ नवल किशोर सिंह के नेतृत्व में एसआईटी गठित की है. जिसमें रामगढ़ थाना प्रभारी मनीष कुमार के अलावा कई सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल शामिल हैं. एसडीपीओ ने बताया कि पुलिस की इस टीम ने पिछले 24 घंटे में कई जगह छापेमारी की, लेकिन अब तक स्कूल संचालक की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है.