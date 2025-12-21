जमीन विवाद में की गई पिटाई में मौत से पहले रहम की भीख मांग रहा था कमलेश! एसपी ने गठित की एसआईटी
जमीन विवाद में पीट-पीटकर हत्या करने के बाद ज्यादातर आरोपी फरार हैं.
Published : December 21, 2025 at 11:13 PM IST
गिरिडीहः बीते बुधवार (17 दिसम्बर) को जमीनी विवाद में हिंसा हुई थी. घटना धनवार थाना इलाके अंतर्गत सिरसाई में घटी थी. यहां जमीन की घेराबंदी कर रहे और विरोध कर रहे पक्ष के बीच हिंसक झड़प हुई.
इस मारपीट में एक पक्ष का एक व्यक्ति घायल हो गया तो दूसरे पक्ष की तरफ से आए लोगों में से एक व्यक्ति को घेर लिया गया था. घिर चुके व्यक्ति की पिटाई शुरू बेरहमी से पिटाई की गई. पिटाई से हिरोडीह थाना क्षेत्र के मनिकबाद निवासी कमलेश सिंह की मौत हो गई थी.
इस मामले में प्राथमिकी दर्ज हुई तो हमलावर फरार हो गए. हालांकि एक आरोपी (शशिकांत अग्रवाल) को गिरफ्तार करते हुए धनवार थाना पुलिस ने जेल भेजा था. जबकि बाकी नामजद फरार चल रहे हैं. इस बीच पिटाई का वीडियो भी वायरल हो गया. मामले की विस्तृत जानकारी जिले के पुलिस कप्तान डॉ. बिमल कुमार को लगी.
एसपी ने इस मामले में विशेष जांच दल गठित कर दिया है. खोरी महुआ एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद की अगुवाई में टीम गठित हुई है. टीम में धनवार थाना प्रभारी सतेंद्र पाल के साथ साथ परसन, घोडथम्भा ओपी के अलावा हीरोडीह और अन्य थाना के पुलिस पदाधिकारी को शामिल किया गया है. जबकि जिला मुख्यालय से टेक्निकल सेल के कर्मी को भी इस मामले में तैनात किया गया है. एसपी ने स्पष्ट शब्दों में निर्देश दिया है कि घटना में जो भी शामिल रहे हैं हर एक को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें.
अलग-अलग टीम जुटी छापेमारी में
घटना के फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी को लेकर एसपी के सख्त रुख के बाद से ही खोरी महुआ एसडीपीओ की अगुवाई वाली टीम लगातार सक्रिय हो गई है. अभियुक्तों की खोज में टीम सरिया-बगोदर के अलावा धनबाद, कोडरमा जिले से भी सूचना एकत्र कर रही है.
धनवार में हुई हत्या के मामले को काफी गंभीरता से लिया गया है. इस कांड में शामिल सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के लिए विशेष टीम कर गठन किया गया है. टीम लगातार छापेमारी कर रही है. जल्द से जल्द सभी अभियुक्त गिरफ्तार होंगे. -डॉ. बिमल कुमार, एसपी, गिरिडीह.
मृतक के पिता ने दर्ज करायी है प्राथमिकी
बता दें कि घटना के बाद मृतक कमलेश सिंह के पिता के आवेदन पर धनवार थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. दर्ज प्राथमिकी में मृतक के पिता मुंशी सिंह ने कहा है कि 17 दिसम्बर की दोपहर में उसका पुत्र कमलेश अपने मित्र सिरसाई निवासी प्रदीप राय के साथ धनवार बाजार घूमने गया था. इस बीच प्रदीप राय को सूचना मिली की उसकी जमीन पर जबरन कुछ लोग काम करवा रहे हैं. ऐसे में प्रदीप के साथ उसका पुत्र कमलेश भी जमीन देखने गया.
यहां पूर्व से योजना बनाए किशोरी अग्रवाल ने रड से कमलेश पर हमला कर दिया जिससे मेरा पुत्र जमीन पर गिर गया. जैसे ही मेरा पुत्र उठना चाहा तो रेखा देवी, शशिकांत अग्रवाल, निरंजन मोदी, संतोष मोदी, सीताराम मोदी, राहुल मोदी, किशोरी मोदी का छोटा बेटा, बिनोद मोदी, विद्या लक्ष्मी देवी, पंकज अग्रवाल समेत अन्य ने बारी बारी से लाठी-डंडा व अन्य हथियार से पीटकर कमलेश की हत्या कर दी.
डराने वाला है वीडियो
इधर घटना के दिन का वीडियो क्षेत्र में वायरल हो गया है. चार दिनों बाद वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से कमलेश को घेरकर पीटा जा रहा है. वीडियो काफी डराने वाला है. इस वीडियो को भी काफी गंभीरता से लिया गया है. पुलिस वीडियो की जांच में जुटी है. हालांकि ईटीवी भारत ऐसी किसी वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.
इसे भी पढे़ं- गढ़वा में ऑनर किलिंग, प्रेम प्रसंग के शक में पिता-भाई ने नाबालिग पीटकर की हत्या, शव जलाने की कोशिश नाकाम
इसे भी पढे़ं- धनबाद में बाइक सवार की संदिग्ध मौत, परिजनों ने लगाया पीट-पीटकर हत्या करने का आरोप
इसे भी पढे़ं- गिरिडीह में संदिग्ध परिस्थिति में युवक की मौत, लोगों ने अस्पताल में किया हंगामा