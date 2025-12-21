ETV Bharat / state

जमीन विवाद में की गई पिटाई में मौत से पहले रहम की भीख मांग रहा था कमलेश! एसपी ने गठित की एसआईटी

गिरिडीहः बीते बुधवार (17 दिसम्बर) को जमीनी विवाद में हिंसा हुई थी. घटना धनवार थाना इलाके अंतर्गत सिरसाई में घटी थी. यहां जमीन की घेराबंदी कर रहे और विरोध कर रहे पक्ष के बीच हिंसक झड़प हुई.

इस मारपीट में एक पक्ष का एक व्यक्ति घायल हो गया तो दूसरे पक्ष की तरफ से आए लोगों में से एक व्यक्ति को घेर लिया गया था. घिर चुके व्यक्ति की पिटाई शुरू बेरहमी से पिटाई की गई. पिटाई से हिरोडीह थाना क्षेत्र के मनिकबाद निवासी कमलेश सिंह की मौत हो गई थी.

इस मामले में प्राथमिकी दर्ज हुई तो हमलावर फरार हो गए. हालांकि एक आरोपी (शशिकांत अग्रवाल) को गिरफ्तार करते हुए धनवार थाना पुलिस ने जेल भेजा था. जबकि बाकी नामजद फरार चल रहे हैं. इस बीच पिटाई का वीडियो भी वायरल हो गया. मामले की विस्तृत जानकारी जिले के पुलिस कप्तान डॉ. बिमल कुमार को लगी.

एसपी ने इस मामले में विशेष जांच दल गठित कर दिया है. खोरी महुआ एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद की अगुवाई में टीम गठित हुई है. टीम में धनवार थाना प्रभारी सतेंद्र पाल के साथ साथ परसन, घोडथम्भा ओपी के अलावा हीरोडीह और अन्य थाना के पुलिस पदाधिकारी को शामिल किया गया है. जबकि जिला मुख्यालय से टेक्निकल सेल के कर्मी को भी इस मामले में तैनात किया गया है. एसपी ने स्पष्ट शब्दों में निर्देश दिया है कि घटना में जो भी शामिल रहे हैं हर एक को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें.

अलग-अलग टीम जुटी छापेमारी में

घटना के फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी को लेकर एसपी के सख्त रुख के बाद से ही खोरी महुआ एसडीपीओ की अगुवाई वाली टीम लगातार सक्रिय हो गई है. अभियुक्तों की खोज में टीम सरिया-बगोदर के अलावा धनबाद, कोडरमा जिले से भी सूचना एकत्र कर रही है.