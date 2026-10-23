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एमएलसी चुनाव 2026: सपा ने चुनाव आयोग से की 50 से ज्यादा शिकायतें, फर्जी वोट और धांधली के लगाए आरोप

एमएलसी चुनाव 2026 ( Photo credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश एमएलसी चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. पार्टी का दावा है कि अब तक आयोग से 50 से अधिक शिकायतें की जा चुकी हैं. पार्टी के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से अलग-अलग जिलों के बूथ नंबर के साथ डुप्लीकेट वोट, अराजकता और कमजोर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं.

"आयोग ने नहीं लिया संज्ञान"

पार्टी प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि सपा लगातार सोशल मीडिया के जरिए शिकायतें दर्ज करा रहा है, लेकिन आयोग ने अब तक इन पर संज्ञान नहीं लिया है. उन्होंने सवाल उठाया कि लखनऊ में ही एक व्यक्ति के पांच जगह वोट हैं, तो क्या वह पांचों जगह मतदान करेगा? उन्होंने कहा की आयोग को इस पर तत्काल संज्ञान लेना चीहिए, ताकि मतदान में धांधली न हो.

सपा ने चुनाव आयोग से की 50 से ज्यादा शिकायतें (VIDEO credit: ETV Bharat) जिलेवार प्रमुख आरोप:सपा ने आरोप लगाया है कि पार्टी प्रत्याशी डॉ. संजयन त्रिपाठी को भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा धमकाया जा रहा है और मतदान प्रक्रिया में बाधा डाली जा रही है. बिलारी तहसील के बूथ संख्या 80 पर मतदाता सूची में फर्जी और डुप्लीकेट वोट दर्ज होने का आरोप है, जिसके आधार पर फर्जी मतदान कराया जा रहा है. सपा ने आरोप लगाया है कि पार्टी प्रत्याशी डॉ. संजयन त्रिपाठी को भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा धमकाया जा रहा है और मतदान प्रक्रिया में बाधा डाली जा रही है. बिलारी तहसील के बूथ संख्या 80 पर मतदाता सूची में फर्जी और डुप्लीकेट वोट दर्ज होने का आरोप है, जिसके आधार पर फर्जी मतदान कराया जा रहा है.

श्रावस्ती के इकौना ब्लॉक के बूथ संख्या 183 पर भाजपा विधायक राम फेरन पांडेय पर अपने समर्थकों के साथ मतदान केंद्र के भीतर घुसने का आरोप लगाया गया है. सपा ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन और मतदान को प्रभावित करने की कोशिश बताया है.



आगरा के फतेहाबाद विधानसभा बूथ संख्या 26 और 45 पर भाजपा कार्यक्रताओं द्वारा बूथ कैप्चरिंग करने और सपा कार्यकर्ताओं व चुनाव एजेंट से मारपीट करने का मामला सामने आया है. फतेहपुर में खागा विधानसभा के विजयीपुर ब्लॉक स्थित मतदान केंद्र पर भाजपा से जुड़े लोगों द्वारा गलत तरीके से मतदान कराया जा रहा है. सपा कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध करने पर उनके साथ अभद्रता और धक्का-मुक्की की गई है, जिसको पार्टी ने अत्यंत निंदनीय बताया है.



लखनऊ के बख्शी तालाब (बीकेटी) विधानसभा के इटौंजा और कंचनपुर मटियारी में बूथ संख्या 131 और 136 की मतदाता सूचियों में एक ही नाम से पांच-पांच अलग-अलग प्रविष्टियां दर्ज होने की शिकायत सामने आई है. इसके अलावा बूथ संख्या 131 पर अधिकारियों और भाजपा कार्यकर्ताओं की मिलीभगत से वोट डंप किए जाने की सूचना भी दी गई है.



मैनपुरी के बेवर बूथ संख्या 161 पर भाजपा के लोगों द्वारा पर्चियां लेकर मतदान केंद्र जाने और बिना पहचान पत्र जांच कराए वोट डालने की शिकायत सामने आई है. आरोप है कि पीठासीन अधिकारी की मौजूदगी में सिर्फ एक पर्ची के आधार पर मतदान कराया गया है. इसके अलावा बूथ संख्या 95, 98, 164, 165, 166 और 167 सहित कई अन्य केंद्रों पर भी फर्जी मतदान और वोट डंपिंग के आरोप हैं. सपा का कहना है कि मतदानकर्मियों के सामने विरोध दर्ज कराने के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है.



प्रयागराज में स्नातक निर्वाचन के दौरान कई केंद्रों पर अनियमितताओं की शिकायत की गई हैं. आरोप है कि उच्च प्राथमिक विद्यालय हरवारा द्वितीय में मतदान केंद्र से महज 30 मीटर की दूरी पर भाजपा का बस्ता लगाया गया है.