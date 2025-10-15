वकील की गिरफ्तारी का मामला; SP फर्रुखाबाद ने बिना शर्त मांगी माफी, हाईकोर्ट ने सुरक्षित किया फैसला
हाईकोर्ट ने मंगलवार को SP फर्रुखाबाद को वकील के पेश किए जाने तक न्याय कक्ष में बैठाए रखने का फरमान सुनाया था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 15, 2025 at 8:52 PM IST
प्रयागराज : हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई के दौरान वकील को गिरफ्तार कर लेने के मामले में एसपी फर्रुखाबाद बुधवार को अदालत में पेश हुईं. उन्होंने व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल किया और बिना शर्त माफी मांगी. कोर्ट ने याची के अधिवक्ता की दलीलों को भी सुना. इसके बाद अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया. सुनवाई के दौरान पूरे मामले को लेकर अधिवक्ताओं में जबरदस्त कौतूहल था. पूरी अदालत खचाखच भरी थी. इसे देखते हुए न्याय कक्ष के बाहर सीआरपीएफ के जवानों को तैनात करना पड़ा. न्याय कक्ष के बाहर भी बड़ी संख्या में वकील एकत्र थे.
मंगलवार को एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका (habeas corpus petition) पर सुनवाई के दौरान एसपी के आदेश पर ही फर्रुखाबाद निवासी अधिवक्ता को गिरफ्तार किए जाने की बात न्यायालय को बताई गई. कोर्ट ने इसे गंभीरता से लिया. कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताते हुए सुनवाई के दौरान उपस्थित एसपी फर्रुखाबाद आरती सिंह को न्याय कक्ष में रोक लिया. पकड़े गए वकील को पेश किए जाने तक न्याय कक्ष न छोड़ने को कहा. कोर्ट ने एसपी फर्रुखाबाद को इस मामले में बुधवार को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश भी दिया था. आदेश के अनुपालन में एसपी फर्रुखाबाद बुधवार को दिन में अदालत में पेश हुई. कोर्ट ने मामले की सुनवाई दो बजे करने के लिए कहा.
सुनवाई न्यायमूर्ति जेजे मुनीर एवं न्यायमूर्ति संजीव कुमार की खंडपीठ ने की. दो बजे एसपी कोर्ट में पेश हुईं. व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल किया. हलफनामे में उन्होंने बिना शर्त माफी मांगी. इसे कोर्ट ने रिकॉर्ड पर ले लिया है. निर्णय सुरक्षित कर लिया.
अवैध रूप से हिरासत में लेने के आरोप : बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल करने वाली प्रीति यादव के साथ फर्रुखाबाद निवासी अधिवक्ता अवधेश मिश्र भी प्रयागराज आए थे. सुनवाई के दौरान वहां की एसओजी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था. बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में कहा गया है कि याची के पति को फर्रुखाबाद के पुलिस अधिकारियों ने अवैध रूप से हिरासत में ले लिया है. याची की ओर से पूरक हलफनामा दाखिल कर आरोप लगाया गया था कि याची के पति को आठ सितंबर को रात लगभग नौ बजे अवैध रूप से हिरासत में लिया गया था.
कोर्ट ने एसपी, सीओ, थाना प्रभारी को पेश होने के दिए थे आदेश : इसके बाद 14 सितंबर को रात लगभग 11 बजे रिहा किया गया. यह भी आरोप लगाया गया कि याची से जबरन एक पत्र लिखवाया गया. इसमें कहा गया था कि याची के पति को हिरासत में नहीं लिया गया था. इस पर कोर्ट ने पिछली सुनवाई में कायमगंज थाना प्रभारी अनुराग मिश्र, सीओ कायमगंज और एसपी फर्रुखाबाद को न्याय में बाधा डालने के कार्य के लिए मंगलवार को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए नोटिस जारी किए थे. कोर्ट ने इन अधिकारियों और अन्य पुलिस अधिकारियों को याची से संपर्क करने, उसे धमकाने या किसी अन्य प्रकार से परेशान करने से भी रोका था.
यह बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका गत 12 सितंबर को दाखिल की गई थी और जब पुलिस अधिकारियों को इस बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की जानकारी मिली तो 14 सितंबर को याची से जबरन उक्त पत्र लिखवाया गया. इसी आधार पर कोर्ट ने उन्हें तलब किया था.
वकील को पेश करने के बाद कोर्ट ने दी थी तारीख : मंगलवार को सुनवाई के दौरान फर्रुखाबाद की एसपी न्याय कक्ष में मौजूद थीं. उन्होंने कोर्ट को बताया कि उन्होंने मामले में जांच के आदेश दिए हैं. उधर, फर्रुखाबाद की एसओजी ने फर्रुखाबाद में याची के वकील अवधेश मिश्र को गिरफ्तार कर लिया. वह याची के साथ फर्रुखाबाद से आए थे. यह बात कोर्ट को बताई गई तो न्यायालय ने एसपी फर्रुखाबाद से कहा कि एसओजी जब तक अवधेश मिश्र को पेश नहीं करती तब तक वह न्याय कक्ष न छोड़ें. बाद में वकील को पेश किया गया तो कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई बुधवार को दोपहर एक बजे तय करते हुए एसपी को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने को कहा था.
यह भी पढ़ें : सुनवाई के दौरान गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट तल्ख, SP फर्रुखाबाद को वकील के पेश किए जाने तक न्याय कक्ष में बैठाए रखा