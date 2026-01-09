ETV Bharat / state

सपा ने SIR और नए मतदान केंद्रों पर जताई आपत्ति, नो-मैपिंग मतदाताओं के नोटिस बीएलए को भी देने की मांग की

सपा ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को 6 पेज का ज्ञापन सौंपा है. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : समाजवादी पार्टी ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया और मतदान केंद्रों के पुनर्गठन को लेकर गंभीर आपत्तियां दर्ज कराई हैं. पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश को ज्ञापन भी दिया है. ज्ञापन में कहा गया है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों के अंतर्गत 1 लाख 77 हजार 516 पोलिंग बूथों पर 1 करोड़ 4 लाख से अधिक नो-मैपिंग मतदाताओं को ईआरओ द्वारा नोटिस जारी किए जा रहे हैं. इन मतदाताओं से पहचान सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2003 की मतदाता सूची में नाम दर्ज होने का प्रमाण अथवा माता-पिता, दादा-दादी से संबंधित नाम का साक्ष्य या आयोग द्वारा निर्धारित 12 अभिलेखों में से किसी एक प्रमाण पत्र की मांग की जा रही है. सपा का कहना है कि बीएलओ घर-घर जाकर दस्तावेज जुटाएं और बीएलओ ऐप पर अपलोड किया जाएगा, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव है. पार्टी ने मांग की है कि नो-मैपिंग मतदाताओं से संबंधित नोटिस पोलिंग बूथवार राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों (बीएलए) को भी उपलब्ध कराए जाएं, ताकि वे मतदाताओं तक पहुंचकर दस्तावेज उपलब्ध कराने में सहयोग कर सकें. नोएडा विधानसभा में बूथ पुनर्गठन पर सवाल : ज्ञापन में गौतमबुद्ध नगर की 61-नोएडा विधानसभा का विशेष उल्लेख करते हुए कहा गया है कि यहां ईआरओ द्वारा 1200 मतदाताओं पर एक बूथ की नीति को बदलकर 300 मतदाताओं पर बूथ बनाए गए हैं. जबकि नोएडा विधानसभा में लगभग 58 हजार मतदाताओं की मैपिंग नहीं हो पा रही है और करीब 2 लाख मतदाता एएसडी (Absent, Shifted, Dead) श्रेणी में पाए गए हैं. इस स्थिति में जहां 166 बूथ कम होने चाहिए थे, वहां 59 नए बूथ बढ़ा दिए गए हैं.