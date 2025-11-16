रक्तदान के लिए आगे नहीं आ रहे थे लोग, एसपी ने ब्लड डोनेट कर, की भागीदारी बढ़ाने की अपील

रक्तदान के लिए आगे नहीं आ रहे थे लोग, एसपी ने ब्लड डोनेट कर, की भागीदारी बढ़ाने की अपील
भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर पलामू में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां पुलिस अधीक्षक और कई अन्य अधिकारियों ने भी रक्तदान किया.
Published : November 16, 2025 at 2:43 PM IST|
Updated : November 16, 2025 at 2:52 PM IST
पलामूः झारखंड गठन के 25 वर्ष पूरे होने के मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया. रक्तदान शिविर में बेहद ही कम लोग पहुंचे थे. ब्लड डोनेशन कैंप को देखने पलामू एसपी रीष्मा रमेशन भी पहुंची. उन्होंने देखा कि ब्लड डोनेट करने वालों की संख्या बहुत कम है. लोगों के उत्साह को बढ़ाने के लिए एसपी रीष्मा रमेशन ने ब्लड डोनेट किया, उनके द्वारा ब्लड डोनेट किए जाने के बाद अन्य लोगों ने भी ब्लड डोनेट किया. एसपी ने करीब चार महीने पहले भी ब्लड डोनेट किया था.
ब्लड डोनेट करने वालों को किट दिए जा रहे हैं
दरअसल पलामू पुलिस लाइन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था, जो शनिवार और रविवार को आयोजित हुआ. इस शिविर में 30 से अधिक लोग रक्तदान कर चुके हैं. ब्लड बैंक द्वारा ब्लड डोनेट करने वाले लोगों का हौसला भी बढ़ाया जा रहा है और उन्हें किट भी दिए जा रहे हैं.
भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन के मौके पर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन
पलामू एसपी रीष्मा रमेशन ने मशविरा दिया कि लोगों को ब्लड डोनेट करना चाहिए. उन्होंने कहा कि ब्लड डोनेट करने से किसी की जान भी बच सकती है. झारखंड के 25 वर्ष एवं भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है था. जिसमें बड़ी संख्या में पुलिस के साथ अन्य लोगों ने भी ब्लड डोनेट किया.
कई अधिकारियों ने किया रक्तदान
एसपी ने बताया कि वह सिविल सोसाइटी से ब्लड डोनेशन करने की अपील कर रही हैं. उन्होंने कहा कि अगर कोई दिक्कत नहीं हो तो हर तीन महीने के बाद लोग ब्लड डोनेट कर सकते हैं. ब्लड डोनेशन कैंप में डीएसपी राजीव रंजन, राजेश यादव, सार्जेंट मेजर सुरेश राम समेत कई अधिकारियों ने भी रक्तदान किया.
