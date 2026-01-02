ETV Bharat / state

मुजफ्फरनगर में सपा जिलाध्यक्ष से मारपीट; करणी सेना के प्रदेश सचिव पर आरोप, जानिये क्या है पूरा मामला?

मुजफ्फरनगर : जिले में सपा कार्यालय में जिलाध्यक्ष जिया चौधरी के साथ मारपीट और धक्का-मुक्की का मामला सामने आया है. आरोप करणी सेना भारत के प्रदेश सचिव पर लगा है. मौके पर पहुंची पुलिस ने शुक्रवार को प्रदेश सचिव को हिरासत में ले लिया है. मामले की जानकारी मिलते ही उनके समर्थक थाने पर पहुंच गये. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

मुजफ्फरनगर में सपा जिलाध्यक्ष से मारपीट (Video credit: ETV Bharat)

कैंडल मार्च निकालने जा रहे थे सपा नेता : सपा जिलाध्यक्ष जिया चौधरी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि शाम करीब 5:30 बजे सपा कार्यालय से चलकर बाहर महावीर चौक पर बांग्लादेश व कनाडा में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ कैंडल मार्च निकालने जा रहे थे. आरोप है कि इस दौरान करणी सेना भारत के प्रदेश सचिव गौरव चौहान सपा कार्यालय पहुंच गये और हमला कर दिया. हालात को देखते हुए समाजवादी पार्टी कार्यालय पर भारी संख्या में समाजवादी के लोग और पुलिसकर्मी इकट्ठा हो गए. इस दौरान पुलिस ने प्रदेश सचिव गौरव चौहान को हिरासत में ले लिया है. जानकारी के बाद उनके समर्थक भी थाने पर पहुंच गये. मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. हालांकि ईटीवी भारत वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.