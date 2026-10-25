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दौसा में एसपी का बड़ा एक्शन, जिला स्पेशल टीम भंग, 8 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर

पुलिस अधीक्षक कार्यालय ( फोटो ईटीवी भारत दौसा )

दौसा : जिले में आगामी पंचायत चुनावों की आहट के बीच पुलिस महकमे में एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है. कानून-व्यवस्था को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए पुलिस अधीक्षक (एसपी) कुंदन कंवरिया ने जिला स्पेशल टीम (डीएसटी) को पूरी तरह भंग कर दिया है. इसके साथ ही टीम में तैनात सभी आठ पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया गया है.