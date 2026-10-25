दौसा में एसपी का बड़ा एक्शन, जिला स्पेशल टीम भंग, 8 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर
दौसा एसपी ने कार्य में लापरवाही के चलते DST को भंग कर सभी 8 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर करते हुए जांच बैठा दी है.
Published : October 25, 2026 at 8:32 AM IST
दौसा : जिले में आगामी पंचायत चुनावों की आहट के बीच पुलिस महकमे में एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है. कानून-व्यवस्था को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए पुलिस अधीक्षक (एसपी) कुंदन कंवरिया ने जिला स्पेशल टीम (डीएसटी) को पूरी तरह भंग कर दिया है. इसके साथ ही टीम में तैनात सभी आठ पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया गया है.
टीम की कार्यप्रणाली में शिथिलता, बड़ी कार्रवाई नहीं करने और अपेक्षित सक्रियता नहीं दिखाने के आरोपों के चलते यह कदम उठाया गया है. एसपी की इस कार्रवाई के बाद जिले के पुलिस महकमे में हलचल तेज हो गई है. प्राप्त जानकारी के अनुसार, जिला स्पेशल टीम को जिले में अपराध नियंत्रण, बदमाशों की धरपकड़ और महत्वपूर्ण आपराधिक मामलों में कार्रवाई के लिए गठित किया गया था. DST से विभिन्न मामलों में प्रभावी कार्रवाई और अपराधियों पर अंकुश लगाने की अपेक्षा की जाती है. हालांकि, टीम के कामकाज को लेकर सामने आई कथित शिथिलता के बाद एसपी कुंदन कंवरिया ने पूरी टीम को भंग करने का निर्णय लिया.
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एसपी के आदेश के तहत DST में तैनात सभी आठ पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है. यह कार्रवाई केवल किसी एक पुलिसकर्मी तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरी टीम को भंग कर दिया गया. इसके साथ ही टीम की कार्यप्रणाली और उसके कामकाज की जांच भी शुरू कराई गई है.
डीएसपी कपिल गुप्ता को सौंपी जांच : जिला स्पेशल टीम की कार्यप्रणाली की जांच की जिम्मेदारी डीएसपी कपिल गुप्ता को सौंपी गई है. जांच के दौरान टीम के कामकाज, सक्रियता और कार्रवाई से जुड़े पहलुओं की पड़ताल की जाएगी. जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.
पंचायत चुनाव से पहले पुलिस महकमे में हलचल : दौसा जिले में पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच एसपी की इस कार्रवाई को पुलिस व्यवस्था में जवाबदेही सुनिश्चित करने के कदम के रूप में देखा जा रहा है. चुनाव के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखना, आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखना और असामाजिक तत्वों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करना पुलिस के लिए अहम चुनौती होगी.
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