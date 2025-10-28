यूपी में SIR से पहले हटाए जाएं भाजपा की विचारधारा वाले अधिकारी, सपा ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से की मांग
सपा ने कहा है कि यदि SIR प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना है तो समान अवसर देते हुए नई नियुक्तियां करनी होगी.
Published : October 28, 2025 at 7:16 PM IST
लखनऊ : समाजवादी पार्टी ने प्रदेश में विशेष पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया शुरू होने से पहले 403 विधानसभा क्षेत्रों में तैनात बीएलओ, एडीएम (इलेक्शन) और ईआरओ को तत्काल हटाने की मांग की है. पार्टी का आरोप है कि इन अधिकारियों की नियुक्ति जाति और धर्म के आधार पर की गई है, जिससे मतदान प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं.
समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को दिए ज्ञापन में कहा कि 1,62,486 पोलिंग स्टेशनों पर कार्यरत बीएलओ तथा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में नियुक्त ईआरओ और जनपदों के एडीएम (इलेक्शन) भाजपा की विचारधारा से प्रभावित अधिकारियों में से चुने गए हैं. ऐसे में 15 करोड़ 44 लाख मतदाताओं के SIR की निष्पक्षता संदिग्ध हो सकती है.
समाजवादी पार्टी ने ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया कि कानपुर नगर की सीसामऊ (213) और अंबेडकर नगर की कटेहरी (277) विधानसभा उपचुनावों में बीएलओ को जाति और धर्म के आधार पर बदले जाने की शिकायत की गई थी, लेकिन निर्वाचन आयोग ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की. आरोप लगाया कि 2024 के उपचुनावों में मतदान कर्मियों, पीठासीन अधिकारियों और मतगणना कर्मियों की तैनाती भी पक्षपातपूर्ण तरीके से की गई थी.
समाजवादी पार्टी ने स्पष्ट कहा है कि यदि SIR प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना है तो भारत निर्वाचन आयोग को सभी जातियों और धर्मों के लोगों को समान अवसर देते हुए नई नियुक्तियां करनी होगी, जिससे चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता बनी रहे.
