सपाइयों के वाराणसी दालमंडी मार्च से सहमा प्रशासन, नेताओं को करा रहा हाउस अरेस्ट

सपा का प्रतिनिधिमंडल आज वाराणसी के दाल मंडी पहुंचेगा. वहीं पुलिस ने स्थानीय नेताओं को नजरबंद कर रखा है.

SP leaders under house arrest
योगीराज में सपाइयों की नजरबंदी. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 21, 2026 at 12:32 PM IST

वाराणसी : वाराणसी के दाल मंडी ध्वस्तीकरण के बाद वहां रहने वाले लोगों का हाल जानने के लिए सपा का प्रतिनिधिमंडल आज दाल मंडी पहुंचने वाला है. लेकिन उसके पहले ही वाराणसी पुलिस प्रशासन की ओर से पार्टी के कई नेताओं को हाउस अरेस्ट कर दिया गया. इसके साथ ही बिना अनुमति टीम के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है.

हाउस अरेस्ट को लेकर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है. उनका कहना है कि यह संविधान के खिलाफ है, किसी का हाल जानना भी आज के समय में गुनाह हो गया है.

योगीराज में सपाइयों की नजरबंदी. (ETV Bharat)

दरअसल, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल को दालमंडी जाने के लिए कहा था. इसके बाद विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव 11 लोगों के साथ आज दाल मंडी पहुंचकर लोगों का हाल जानने वाले हैं. इसको लेकर की उन्होंने एक लेटर भी जारी किया है. इसमें प्रतिनिधि मंडल का नाम हैं.

वहीं लेटर जारी होने के बाद वाराणसी पुलिस एक्टिव हो गई और उसने समाजवादी पार्टी के कई नेताओं को हाउस अरेस्ट कर दिया है. पुलिस का कहना है कि दाल मंडी जाने की इजाजत नहीं है.

सपाइयों की टीम वाराणसी के दालमंडी का दौरा करेगी. (ETV Bharat)

आज दालमंडी पहुंचेगी सपा का प्रतिनिधि मंडल

समाजवादी पार्टी के नेता सत्य प्रकाश सोनकर के भी घर पुलिस पहुंची है और बाकायदा उनको हाउस अरेस्ट कर लिया है. सत्य प्रकाश सोनकर ने बताया गया कि एक प्रतिनिधि मंडल दाल मंडी जा रहा है. ऐसे में उन्हें हाउस अरेस्ट लार दिया गया है.

वाराणसी में सपाइयों की नजरबंदी. (ETV Bharat)

उन्होंने कहाकि ये सरकार संविधान की बात करती है, लेकिन किसी का दर्द सुनने के लिए जाने नहीं दे रही है. यह सोच किस संविधान का हिस्सा है. हम बस वहां जाकर जो लोग दर्द में हैं, उनका हाल जानते हैं. ये भी सरकार को गवारा नहीं है.

सपा नेता ने कहाकि वर्तमान सरकार तानाशाही रवैये के जरिए चल रही है, जो कि लोकतंत्र का हनन है. इसी क्रम में समाजवादी के नेता अमन यादव के घर भी पुलिस पहुंची है, उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया है.

अमन का कहना है कि सरकार के इशारे पर ये किया जा रहा है. हाउस अरेस्ट करने से बेहतर है कि सरकार हमें सजा ए मौत दे दे. सरकार को क्या लगता है कि हम इन सब चीजों से डर जाएंगे नहीं हम इससे डरने वाले नहीं है, बल्कि हमारा इरादा और भी ज्यादा मजबूत होगा.

11 लोगों का होगा सपा का प्रतिनिधि मंडल

गौर करें तो समाजवादी पार्टी के मुखिया के निर्देश पर आज 11 लोगों का प्रतिनिधिमंडल दालमंडी जाने वाला है. इस दल में पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटेल स्नातक एमएलसी आशुतोष सिन्हा, जिलाध्यक्ष सुजीत यादव, प्रदेश अध्यक्ष महिला सभा रिबू श्रीवास्तव, पूर्व प्रत्याशी अशफाक अहमद डब्लू, पूर्व विधायक समद अंसारी पूर्व प्रत्याशी पूजा यादव, पूर्व महानगर अध्यक्ष विष्णु शर्मा, पूर्व महासचिव लाल यादव समेत दिलशाद अहमद व अन्य शामिल हैं.

