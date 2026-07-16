अलीगढ़ गैंगरेप पीड़िता से मिला सपा का प्रतिनिधिमंडल, 1 करोड़ मुआवजा, सुरक्षा और फास्ट ट्रैक सुनवाई की उठाई मांग
सपा विधायक ने कहा कि यह घटना बेहद दुखद और समाज को झकझोर देने वाली है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 16, 2026 at 11:11 AM IST
अलीगढ़: छर्रा थाना क्षेत्र में किशोरी के साथ हुई दुष्कर्म की घटना के बाद समाजवादी पार्टी का नौ सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बुधवार को अलीगढ़ पहुंचा. प्रतिनिधिमंडल ने जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती पीड़िता और उसके परिजनों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना. साथ ही घटना की जानकारी ली. इस दौरान सपा नेताओं ने सरकार और प्रशासन से पीड़ित परिवार को सुरक्षा, बेहतर इलाज, पुनर्वास और एक करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता देने की मांग उठाई है.
प्रतिनिधिमंडल में पूर्व मंत्री एवं सपा विधायक कमाल अख्तर, समाजवादी अल्पसंख्यक सभा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष मोहम्मद शकील नदवी, विधानसभा अध्यक्ष विद्याराम यादव सहित कुल नौ सदस्य शामिल रहे. नेताओं ने पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाया कि समाजवादी पार्टी हर स्तर पर उनके साथ खड़ी है और कानूनी से लेकर अन्य आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएगी.
मीडिया से बातचीत में सपा विधायक कमाल अख्तर ने कहा कि यह घटना बेहद दुखद और समाज को झकझोर देने वाली है. उन्होंने कहा कि पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी तो कर ली है, लेकिन आगे की कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए जो पूरे प्रदेश के लिए नजीर बने. उनका कहना था कि दोषियों के खिलाफ कठोर और त्वरित कार्रवाई से ही भविष्य में ऐसे अपराधों पर प्रभावी रोक लगाई जा सकती है.
कमाल अख्तर ने कहा कि पीड़ित परिवार खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है. इसलिए प्रशासन को तत्काल परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए. उन्होंने बताया कि पीड़ित परिवार आर्थिक रूप से बेहद कमजोर है. परिवार मजदूरी करके जीवनयापन करता है और उसके पास रहने के लिए पक्का घर भी नहीं है. ऐसे में सरकार को परिवार के पुनर्वास की व्यवस्था करते हुए आवास उपलब्ध कराना चाहिए.
सपा विधायक ने मांग की कि पीड़िता का इलाज सर्वोच्च स्तर की चिकित्सा सुविधा वाले अस्पताल में कराया जाए और इलाज का पूरा खर्च सरकार वहन करे. इसके साथ ही पीड़ित परिवार को एक करोड़ रुपये का मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए.
उन्होंने कहा कि मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराई जाए, जिससे जल्द न्याय मिल सके. फैसला ऐसा होना चाहिए जो समाज में एक मजबूत संदेश दे और भविष्य में कोई भी इस तरह का अपराध करने से पहले सौ बार सोचने को मजबूर हो जाए. प्रतिनिधिमंडल ने यह भी मांग की कि सोशल मीडिया पर पीड़िता की पहचान उजागर करने वालों के खिलाफ भी कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाए. उनका कहना था कि किसी भी पीड़िता की पहचान सार्वजनिक करना कानूनन अपराध है और ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होना आवश्यक है.
सपा नेताओं ने बताया कि अलीगढ़ दौरे और पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद पूरी रिपोर्ट समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को सौंपी जाएगी. उन्होंने कहा कि पार्टी इस पूरे मामले की लगातार निगरानी करेगी और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए हरसंभव प्रयास करेगी. प्रतिनिधिमंडल ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच, त्वरित न्याय और पीड़ित परिवार के सम्मान व सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की मांग की.
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