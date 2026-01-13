ETV Bharat / state

सोनभद्र खदान हादसे के पीड़ित परिवारों से मिला सपा डेलिगेशन, एक-एक लाख रुपये के चेक दिये

समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचा.

प्रतिनिधिमंडल ने मृतकों को श्रद्धांजलि दी और प्रत्येक परिवार को एक लाख रुपये के चेक वितरित किए. सपा ने उत्तर प्रदेश सरकार से मृतकों के परिवारों को 50 लाख रुपये का मुआवजा देने की मांग की.

15 नवंबर 2025 को हुआ था हादसा: 15 नवंबर 2025 को हुए एक खदान हादसे में सात आदिवासी मजदूरों की मौत हो गई थी. मंगलवार को समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचा.

सोनभद्र: 15 नवम्बर 2025 को हुए पत्थर खदान में हुए हादसे के बाद समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल जनपद सोनभद्र पहुंचा. यहां पत्थर खदान हादसे में सात मजदूरों की दबकर मौत हो गई थी. मंगलवार को जिले में पहुंचे सपा डेलिगेशन ने पीड़ित परिवार से मिलकर और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर पीड़ित परिवारों को एक- एक लाख रुपये का चेक दिया.

25-25 हजार रुपये पहले दिये गये थे: सपा ने आरोप लगाया कि सरकार बड़े लोगों के लिए काम करती है. सपा डेलिगेशन में चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह, सोनभद्र के सांसद छोटेलाल खरवार, भदोही के विधायक और सोनभद्र के सपा जिलाध्यक्ष राम निहोर यादव पूर्व विधायक और सपा नेता समेत 11 लोग शामिल थे.



चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर एक-एक लाख रुपये का चेक परिवारों को दिये गये हैं. इसके पहले लखनऊ कार्यालय में पीड़ित परिवारों को 25-25 हजार रुपये की सहायता दी गई थी.



खदान हादसे के 2 महीने बाद पहुंचा सपा प्रतिनिधिमंडल: खदान हादसे को 2 महीने बीतने के बाद सपा का डेलिगेशन पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचा था. सांसद वीरेंद्र सिंह ने कहा कि घटना वाले दिन सोनभद्र में सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम के दौरान मंच पर मौजूद लोग भी इस घटना में पीछे से शामिल थे.



वह मंचों पर नजर आए उन्हें सरकार का संरक्षण प्राप्त है. सांसद वीरेंद्र सिंह ने कहा कि एसआईआर की वजह से सभी लोग व्यस्त थे. अभी तक पीड़ित परिवार को मात्र सवा लाख रुपये की ही सरकारी सहायता राशि दी गई है.

