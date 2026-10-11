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रायबरेली में दलित परिवार से मिलने पहुंचे सपा डेलिगेशन का विरोध, ग्रामीण बोले- PDA के नाम पर हो रही राजनीति

ग्रामीणों ने किया विरोध. ( Photo Credit; ETV Bharat )

रायबरेली : जिले में समाजवादी पार्टी के डेलिगेशन को ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा. डेलिगेशन एक दलित परिवार से मिलने जगतपुर थाना क्षेत्र के उड़वा गांव आया था. मुलाकात के बाद सपा नेता गांव से निकलने लगे तो पिछड़ी व अनुसूचित जाति के अन्य लोगों ने विरोध शुरू कर दिया. ग्रामीणों का कहना था कि पीडीए डेलिगेशन ने एक पक्ष की बात सुनी, जबकि दूसरा पक्ष भी पीड़ित है. जमीन के मामले का राजनीतिकरण किया जा रहा है.

सपा विधायक व पूर्व मंत्री इंद्रजीत सरोज की अध्यक्षता में आये डेलिगेशन में सपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र यादव, विधायक श्याम सुंदर भारती, विधायक राहुल लोधी, विधायक गीता पासी, जगदेव यादव विधानसभा अध्यक्ष PDA अभियान के तहत पीड़ित परिवार से मुलाकात करने पहुंचा था. विधायक इंद्रजीत सरोज ने कहा कि पीड़िता के पति से बातचीत में पता चला कि छोटी सी जगह का उन्होंने बैनामा किया था. यहां के रमेश मिश्रा प्रधान हैं, उन्होंने जाति सूचक गालियां दी, इसके बाद लाठियां से भी पीटा गया.