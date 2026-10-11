रायबरेली में दलित परिवार से मिलने पहुंचे सपा डेलिगेशन का विरोध, ग्रामीण बोले- PDA के नाम पर हो रही राजनीति
ग्रामीणों का कहना था कि पीडीए डेलिगेशन ने एक पक्ष की बात सुनी, जबकि दूसरा पक्ष भी पीड़ित है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 11, 2026 at 7:37 PM IST
रायबरेली : जिले में समाजवादी पार्टी के डेलिगेशन को ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा. डेलिगेशन एक दलित परिवार से मिलने जगतपुर थाना क्षेत्र के उड़वा गांव आया था. मुलाकात के बाद सपा नेता गांव से निकलने लगे तो पिछड़ी व अनुसूचित जाति के अन्य लोगों ने विरोध शुरू कर दिया. ग्रामीणों का कहना था कि पीडीए डेलिगेशन ने एक पक्ष की बात सुनी, जबकि दूसरा पक्ष भी पीड़ित है. जमीन के मामले का राजनीतिकरण किया जा रहा है.
सपा विधायक व पूर्व मंत्री इंद्रजीत सरोज की अध्यक्षता में आये डेलिगेशन में सपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र यादव, विधायक श्याम सुंदर भारती, विधायक राहुल लोधी, विधायक गीता पासी, जगदेव यादव विधानसभा अध्यक्ष PDA अभियान के तहत पीड़ित परिवार से मुलाकात करने पहुंचा था. विधायक इंद्रजीत सरोज ने कहा कि पीड़िता के पति से बातचीत में पता चला कि छोटी सी जगह का उन्होंने बैनामा किया था. यहां के रमेश मिश्रा प्रधान हैं, उन्होंने जाति सूचक गालियां दी, इसके बाद लाठियां से भी पीटा गया.
विधायक इंद्रजीत सरोज ने कहा, हर तरह से उन्हें प्रताड़ित किया गया. समाजवादी पार्टी इनके हर सुख दुख में साथ खड़ी है. अगला कदम हमारा इन्हें न्याय दिलाना है और पुलिस के अधिकारियों से बात करके जो भी संभव मदद होगी उसको हम पूरा करेंगे. राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से पीड़ित महिला को मिलाया जाएगा.
ग्रामीण रुद्र प्रताप सिंह ने कहा, पीडीए डेलिगेशन आया था. यहां दलित समाज के अन्य लोगों की बात नहीं सुनी गई. सपा जिलाध्यक्ष, विधायक सब चले गए. दूसरे पक्ष की बात भी सुननी चाहिए थी. पीडीए समाज की बात कर रहे हैं तो पिछड़ी जाति की अन्य महिलाएं हैं उनकी भी बात सुननी चाहिए थी. जमीनी विवाद में एक पक्षीय कार्रवाई की बात विपक्ष करवा रहा है. चुनाव सामने दिख रहा है, इसलिए वह करवा रहे हैं.
आरोपी प्रधान रमेश मिश्रा ने कहा कि इस मामले में उनका कोई लेना देना नहीं है. मुकदमा तहसील में दायर किया था. राजस्व निरीक्षक की वजह से जमीनी विवाद बना है. प्रधान ने कहा कि उन पर 376 का जो आरोप है वह बेबुनियाद है. पुलिस ने मामले की जांच की. गवाह सामने आए. पुलिस ने विवेचना करते हुए इस मामले में एफआर लगाई. 3 बिस्वा जमीन का विवाद न्यायालय में विचाराधीन है. इसके बावजूद दूसरा पक्ष इस मामले में विवाद खड़ा कर रहा है. उन्होंने कहा कि आज समाजवादी पार्टी का जो डेलिगेशन आया है वह जमीन के मामले में राजनीतिकरण के लिए आया था.
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