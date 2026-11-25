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सहारनपुर में सपा-कांग्रेस आमने-सामने? बेहट से उमर अली खान को टिकट, सरकार बनाने का दावा

'मास्टरस्ट्रोक' या गठबंधन को झटका? ( Photo Credit: ETV Bharat )

सहारनपुर: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर प्रदेश की सियासत में अभी से हलचल तेज हो गई है. समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है, लेकिन इसी बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है.बेहट से मौजूदा विधायक उमर अली खान पर पार्टी ने तीसरी बार भरोसा जताया है.

सरकार बनाने का दावा: प्रत्याशी घोषित होने के बाद बेहट विधायक उमर अली खान ने ETV भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में 2027 के विधानसभा चुनाव में पीडीए की सरकार बनने का दावा किया. उन्होंने भाजपा सरकार पर विपक्षी विधायकों के विधानसभा क्षेत्रों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सत्ता पक्ष के विधायकों के क्षेत्रों में विकास कार्यों को प्राथमिकता दी गई, जबकि विपक्षी विधायकों के क्षेत्रों की लगातार अनदेखी हुई. उनका कहना है कि इसी वजह से बेहट विधानसभा क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण विकास कार्य अधूरे पड़े हैं.

