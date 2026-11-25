सहारनपुर में सपा-कांग्रेस आमने-सामने? बेहट से उमर अली खान को टिकट, सरकार बनाने का दावा
'मास्टरस्ट्रोक' या गठबंधन को झटका? पढ़िए सपा MLA उमर अली खान से संवाददाता रोशन लाल सैनी की खास बातचीत.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 25, 2026 at 7:20 PM IST
सहारनपुर: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर प्रदेश की सियासत में अभी से हलचल तेज हो गई है. समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है, लेकिन इसी बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है.बेहट से मौजूदा विधायक उमर अली खान पर पार्टी ने तीसरी बार भरोसा जताया है.
सरकार बनाने का दावा: प्रत्याशी घोषित होने के बाद बेहट विधायक उमर अली खान ने ETV भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में 2027 के विधानसभा चुनाव में पीडीए की सरकार बनने का दावा किया. उन्होंने भाजपा सरकार पर विपक्षी विधायकों के विधानसभा क्षेत्रों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सत्ता पक्ष के विधायकों के क्षेत्रों में विकास कार्यों को प्राथमिकता दी गई, जबकि विपक्षी विधायकों के क्षेत्रों की लगातार अनदेखी हुई. उनका कहना है कि इसी वजह से बेहट विधानसभा क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण विकास कार्य अधूरे पड़े हैं.
अखिलेश का आभार, इमरान बड़े भाई: तीसरी बार टिकट मिलने पर उमर अली खान ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का आभार जताया. उन्होंने कहा कि यह टिकट बेहट की जनता की दुआओं और पार्टी के भरोसे का परिणाम है. जनता के समर्थन से इस बार भी वह अच्छे मतों से जीत दर्ज करेंगे. कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के साथ गठबंधन में संभावित खींचतान के सवाल पर उन्होंने कहा कि इमरान मसूद उनके बड़े भाई हैं और यहां भी उनके छोटे भाई को ही टिकट मिला है. गठबंधन में किसी तरह की कलह नहीं है और सब कुछ ठीक चल रहा है. भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए सभी विपक्षी दलों को मिलकर चुनाव लड़ना होगा.
बेहट में बहुत कुछ बाकी है: चुनावी मुद्दों पर बात करते हुए उमर अली खान ने बेहट क्षेत्र की भौगोलिक और आर्थिक परिस्थितियों को सामने रखा. उन्होंने कहा कि बेहट विधानसभा क्षेत्र का बड़ा हिस्सा घाड़ क्षेत्र में आता है, जहां विकास की काफी संभावनाएं हैं. अपने कार्यकाल में उन्होंने क्षेत्र के कई मुद्दों को विधानसभा में उठाया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है. उनका सबसे बड़ा जोर सहारनपुर में प्लाइवुड फैक्ट्री स्थापित कराने पर है. उन्होंने कहा कि सहारनपुर में यूकेलिप्टस और पॉपुलर की पैदावार बड़े पैमाने पर होती है, लेकिन यहां लकड़ी आधारित उद्योगों की कमी के कारण किसानों को अपनी लकड़ी बेचने के लिए हरियाणा के यमुनानगर जाना पड़ता है. इससे किसानों को परिवहन खर्च और दूसरी परेशानियों का सामना करना पड़ता है.
पर्यटन में संभावना: उमर अली खान ने बेहट क्षेत्र में पर्यटन की संभावनाओं को भी एक बड़ा मुद्दा बताया. उन्होंने कहा कि शिवालिक की पहाड़ियों में वन्यजीवों और प्राकृतिक संपदा की भरपूर संभावनाएं मौजूद हैं. क्षेत्र में इको-टूरिज्म और वन्यजीव संरक्षण से जुड़ी योजनाओं को विकसित किया जा सकता है. यदि इस दिशा में गंभीरता से काम हो तो स्थानीय युवाओं को रोजगार मिल सकता है और बेहट क्षेत्र की पहचान पर्यटन के नए केंद्र के रूप में बन सकती है.
सरकार पर निशाना: सड़क और पुलों की बदहाल स्थिति पर उन्होंने भाजपा सरकार को घेरते हुए चिलकाना-गंदेवड़ मार्ग का उदाहरण दिया. उनका आरोप है कि यह सड़क दो विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरती है. जिन हिस्सों में भाजपा के विधायक हैं, वहां सड़क निर्माण करा दिया गया, जबकि विपक्षी विधायक के क्षेत्र में सड़क की हालत खराब बनी हुई है. उन्होंने कहा कि यह मार्ग उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड को जोड़ने की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके बावजूद इसकी अनदेखी की जा रही है. विधायक ने मुर्तजापुर में नदी पर पुल निर्माण का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने बताया कि वर्ष 2024 में लोक निर्माण विभाग के राज्यमंत्री ने यहां पुल बनवाने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक धरातल पर काम शुरू नहीं हुआ. इसी तरह अब्दुल्लापुर की पुलिया का निर्माण भी लंबे समय से लंबित है. यह पुलिया कई गांवों को आपस में जोड़ने का काम करती है. बरसात और आवागमन के दौरान ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है.
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