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आगरा से PDA आंदोलन का ऐलान, अखिलेश यादव बोले- लाठी हारेगी, लैपटॉप जीतेगा, D फॉर दमदार दलित

आगरा में सपा का दलित सम्मेलन. ( Photo Credit; ETV Bharat )

आगरा : समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने दलित सम्मेलन के जरिए भाजपा पर हमला बोला. उन्होंने आगरा से PDA आंदोलन की शुरुआत का ऐलान किया. अखिलेश ने कहा कि सम्मेलन में जिस तरह का जनसमर्थन मिला है, वह ऐतिहासिक है. उन्होंने दावा किया कि बीजेपी घबराई हुई है. जो भाजपा के साथ है वह दलित विरोधी है. इस बार लाठी हारेगी और लैपटॉप जीतेगा. सरकार बनने पर शिक्षकों को पेंशन देने का काम करेंगे. उसके साथ ही संविदा पर लंबे समय से रखे हुए कर्मचारियों का भविष्य भी संवारेंगे.

सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा, हमारे PDA का डी जो दलित था, जो डी अब दमदार दलित हो गया है. रामजी लाल सुमन पर कहा कि इनके नाम में रामजी है. हमारी टोपी का रंग भी लाल है. रामजीलाल सुमन ही भाजपा के कमल को तोड़ने का काम करेंगे. उन्होंने कहा, मैंने कहा था कि जब से भाजपा की सरकार आई है तब से दलितों का उत्पीड़न हो रहा है.

एनसीआरबी के आंकड़े यह सब बता रहे हैं कि यूपी में सबसे ज्यादा दलितों पर अत्याचार उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है. प्रदेश के दलितों के साथ अन्याय और उत्पीड़न हुआ है. यूपी में बाबा साहब अंबेडकर की 200 से अधिक मूर्तियों की तोड़ा गया है. एक किताब भी छपी है कि कहां-कहां पर बाबा साहब की मूर्ति तोड़ने की घटनाएं हुई है. जो लोग मूर्ति तोड़ने का काम करते हैं, वह मूर्ति से पहले उनके हाथ में लगे हुए संविधान को भी तोड़ते हैं. संविधान है तो सम्मान है, संविधान है तो हक है और संविधान है तो लोकतंत्र बचेगा. लोकतंत्र बचेगा तो संविधान बचेगा. इसलिए आगरा के सम्मेलन में संदेश यही है कि जो लोग डबल इंजन की बात करते हैं. अभी काशी में डबल इंजन 00 पाया है, डबल हार हुई है. आगरा में भी समाजवादी पार्टी ने एक कार्यकर्ता को समर्थन दिया. जिस प्रत्याशी के साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता खड़े थे, उसे हराने के लिए प्रशासन के साथ ही सरकार जुट गई थी. अखिलेश यादव ने कहा कि दिल्ली का आंदोलन भी आपने देखा. जेन जी और जेन अल्फा ने सरकार के झुका दिया. सरकार को मांग माननी पड़ी. यह जो पेपर लीक हो रहे हैं. परीक्षाएं रद्द हो रही हैं, यह कोई अपने आप नहीं हो रही है. परीक्षाओं के पेपर लीक का काम बीजेपी कर रही है. यदि परीक्षा होगी तो नौकरी देनी पड़ेगी और आरक्षण देना पड़ेगा, तो हमारे दलित बेटे-बेटियां, भाई-बहन नौकरी पा जाएंगे. उन्हें सम्मान मिल जाएगा. इसलिए पेपर लीक होता है. सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में दलित परिवार के बच्चे पढ़ नहीं पाए, इसलिए सरकार ने प्राइमरी स्कूल भी बंद कर दिए हैं. एक-दो प्राइमरी स्कूल बंद नहीं किए हैं. आज के जमाने में तो इंटरनेट है. सोशल मीडिया है. जानकारी को कोई रोक नहीं सकता है. उन पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता है. यूपी में 26000 स्कूल बंद किए हैं. इन 26000 स्कूलों में गरीब और पीडीए समाज के लोग पढ़ने जाते थे. बंद 26000 प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों की नौकरी भी समाप्त हो गई है. जहां स्कूल बंद किया है, वहां तो शराब की दुकान खोलेंगे ही.