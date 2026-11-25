स्वार्थ पर टिका है सपा-कांग्रेस गठबंधन, 2027 में फिर बनेगी भाजपा सरकार: पंकज चौधरी
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का सपा-कांग्रेस गठबंधन पर करारा हमला.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 25, 2026 at 6:20 PM IST
संतकबीरनगर/लखनऊ/कानपुर: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी बुधवार को संतकबीरनगर पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया. जिले में आयोजित संगठनात्मक बैठक के दौरान उन्होंने वर्तमान और पूर्व पदाधिकारियों के साथ संवाद कर आगामी विधानसभा चुनावों की रणनीति पर मंथन किया और विपक्षी दलों के गठबंधन पर तीखा हमला बोला.
बैठक को संबोधित करते हुए पंकज चौधरी ने कहा कि पार्टी नेतृत्व पूरे प्रदेश के सभी जिलों और विधानसभाओं का दौरा कर रहा है, ताकि भाजपा की कार्ययोजना को जमीनी स्तर तक पहुंचाया जा सके. उन्होंने कहा कि वर्तमान और पूर्व पदाधिकारियों को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं.
चुनावी तैयारियों पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव में जनता से निवेदन करने और सरकार के कामों की याद दिलाने के लिए उनके बीच जाना आवश्यक होता है. "हम अहंकार में नहीं हैं, हम सत्ता में राज करने नहीं, बल्कि जनता की सेवा करने आए थे. सेवा के दौरान यदि कहीं कोई भूल-चूक हुई हो, तो जनसंपर्क और मिलने-जुलने से वे बातें सामने आ जाती हैं, जिन्हें सुधारा जा सकता है.
प्रदेश की कानून-व्यवस्था और विकास की चर्चा करते हुए चौधरी ने कहा कि 2027 की रणनीति के तहत मोदी और योगी सरकार द्वारा किए गए कार्यों को जनता के बीच ले जाया जाएगा. उन्होंने दावा किया कि पहले प्रदेश की छवि ऐसी थी कि लोग यहां आने से घबराते थे, लेकिन आज निवेश का ऐसा माहौल बना है कि देश और दुनिया से निवेशक यूपी आ रहे हैं और नए कल-कारखाने लगा रहे हैं.
वहीं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को 'स्वार्थ और सत्ता के लोभ' पर आधारित बताया. सीटों के बंटवारे पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस 181 सीटों की मांग कर रही है, जबकि सपा की ओर से 26 सीटों पर उम्मीदवार घोषित करने की बात कही जा रही है. उन्होंने आगे कहा कि अभी गठबंधन अंतिम रूप से तय भी नहीं हुआ है और समाजवादी पार्टी ने पांच सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि यह गठबंधन बहुत दूर तक चलने वाला नहीं है.
वहीं, लखनऊ में पंकज चौधरी ने इंडी गठबंधन का चैप्टर क्लोज बताते हुए कहा कि सपा-कांग्रेस जनता पर बोझ हैं. उन्होंने गठबंधन में दलों के बीच न प्रदेश के विकास को लेकर कोई दृष्टि है और न ही जनता के हितों को लेकर कोई साझा एजेंडा. उनकी पूरी राजनीति सत्ता की हिस्सेदारी, परिवारवाद और निजी स्वार्थों के इर्द-गिर्द सिमटकर रह गई है.
दूसरी तरफ, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी दलों में एक बार फिर विस्फोट की स्थिति बन गई है. दो दिवसीय प्रवास पर कानपुर पहुंचीं रेखा वर्मा ने गुमटी नंबर 5 स्थित बाबा होटल में कहा कि जो विपक्षी दल पहले एकजुट होने की बात करते थे वह आज खुद ही इस बात को लेकर भ्रमित हैं कि उनके गठबंधन का स्वरूप क्या होगा, सीटों का बंटवारा कैसे होगा और वे चुनाव किस तरह से लड़ेंगे.
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