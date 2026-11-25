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स्वार्थ पर टिका है सपा-कांग्रेस गठबंधन, 2027 में फिर बनेगी भाजपा सरकार: पंकज चौधरी

स्वार्थ पर टिका है सपा-कांग्रेस गठबंधन ( Photo Credit: ETV Bharat )

संतकबीरनगर/लखनऊ/कानपुर: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी बुधवार को संतकबीरनगर पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया. जिले में आयोजित संगठनात्मक बैठक के दौरान उन्होंने वर्तमान और पूर्व पदाधिकारियों के साथ संवाद कर आगामी विधानसभा चुनावों की रणनीति पर मंथन किया और विपक्षी दलों के गठबंधन पर तीखा हमला बोला.

बैठक को संबोधित करते हुए पंकज चौधरी ने कहा कि पार्टी नेतृत्व पूरे प्रदेश के सभी जिलों और विधानसभाओं का दौरा कर रहा है, ताकि भाजपा की कार्ययोजना को जमीनी स्तर तक पहुंचाया जा सके. उन्होंने कहा कि वर्तमान और पूर्व पदाधिकारियों को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं.

2027 में फिर बनेगी भाजपा सरकार: पंकज चौधरी (VIDEO Credit: ETV Bharat) चुनावी तैयारियों पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव में जनता से निवेदन करने और सरकार के कामों की याद दिलाने के लिए उनके बीच जाना आवश्यक होता है. "हम अहंकार में नहीं हैं, हम सत्ता में राज करने नहीं, बल्कि जनता की सेवा करने आए थे. सेवा के दौरान यदि कहीं कोई भूल-चूक हुई हो, तो जनसंपर्क और मिलने-जुलने से वे बातें सामने आ जाती हैं, जिन्हें सुधारा जा सकता है. प्रदेश की कानून-व्यवस्था और विकास की चर्चा करते हुए चौधरी ने कहा कि 2027 की रणनीति के तहत मोदी और योगी सरकार द्वारा किए गए कार्यों को जनता के बीच ले जाया जाएगा. उन्होंने दावा किया कि पहले प्रदेश की छवि ऐसी थी कि लोग यहां आने से घबराते थे, लेकिन आज निवेश का ऐसा माहौल बना है कि देश और दुनिया से निवेशक यूपी आ रहे हैं और नए कल-कारखाने लगा रहे हैं. पंकज चौधरी का सपा-कांग्रेस गठबंधन पर करारा हमला. (Photo Credit: ETV Bharat)