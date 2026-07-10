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हनुमान गढ़ी की सीढ़ियों पर सपा ने कराया था महापाप, अयोध्या में गरजे सीएम योगी

लोकार्पण की 86 परियोजनाओं में सड़क निर्माण, पुल-पुलिया, जल निकासी, बिजली व्यवस्था, स्वास्थ्य केंद्रों का उन्नयन और ग्रामीण विकास से जुड़े अनेक कार्य शामिल हैं.

इन परियोजनाओं में पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, पशुपालन, कौशल विकास और ग्रामीण सुचितागंज पेयजल एवं गृह संयोजन योजना शामिल हैं.

कुल 432 करोड़ 70 लाख 9 हजार रुपये की परियोजनाओं में 269 करोड़ 39 लाख 22 हजार रुपये की 131 परियोजनाओं का शिलान्यास संपन्न हुआ, जबकि 163 करोड़ 30 लाख 87 हजार रुपये की 86 परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा बीकापुर विधानसभा क्षेत्र के समग्र विकास का मील का पत्थर माना जा रहा है.

वहीं बीकापुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक अमित सिंह चौहान के पिता स्वर्गीय मुन्ना सिंह चौहान की मूर्ति का अनावरण समारोह के साथ सम्पन्न किया गया है.

अयोध्या : सीएम योगी अयोध्या के विकास खंड सोहावल में लगभग 437 करोड़ की लागत से 219 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है.

समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लंबे समय तक हमारी अयोध्या अपेक्षित रही ना सड़क न बिजली न पानी नहीं मिल रहा था.

मां सरयू के जल से भी अयोध्या वंचित रहती थी. आने वाला श्रद्धालु सरयू का आशीर्वाद लेने में विफल रहता था. यहां कोई व्यवस्था नहीं थी.

गंदगी पहचान बन चुकी थी और जो लोग आस्था की बात करते हैं. याद करो ये हमारे पवित्र हनुमान गढ़ी में नमाज पढ़वाने का काम किया था.

यह कल्पना की जा सकती है कि क्या कोई जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ करा पाएगा. क्या सरकार करवा पाएगी. क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी. अगर नहीं कर पाएगी, तो एक पाप क्यों करवाया गया था.

अयोध्या में हनुमान गढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ने का पाप क्यों कराया गया था. यह कौन कर रहा था. आज हमारी अयोध्या तीनों लोकों से न्यारी है. वैभवशाली है.

अयोध्या की गलियां चमक रही हैं. 24 घंटे लाइट रहती है और देश की चुनिंदा सिटी में से एक सोलर सिटी बनाने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन में अयोध्या सूर्यवंश की राजधानी है, तो सूर्यवंश की राजधानी भगवान सूर्य की ही रोशनी से ही रात्रि में भी जगमगाहट होनी चाहिए और अयोध्या आज सोलर सिटी बन गई है.

नया घाट से लेकर गुप्तार घाट तक घाटों की एक श्रृंखला और जो कभी अपेक्षित रहा गुप्ता घाट बहुत ही सुंदर हो गया है. सूरजकुंड का उद्धार किया गया है और विधायक अमित सिंह के कहने पर अब भरत कुंड का जीर्णोद्धार का काम भी चल रहा है.